Військовий облік на підприємстві: штрафи, перевірки ТЦК та обов'язки

Перевірка документів в ТЦК. Фото: Суспільне

Представники ТЦК, податкової та Держпраці мають право приходити на підприємства з раптовими перевірками військового обліку. Бізнес ризикує отримати стягнення від 34 000 до 59 500 гривень за виявлені порушення. Є чітка кількість інспекторів та норми щодо того, кого роботодавці зобов'язані рахувати в облік.

Пояснення надали в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чи можуть підприємство перевірити з ТЦК без попередження

Візити бувають двох типів. Про планову перевірку компанію офіційно попереджають за 10 днів. Натомість позапланові аудити відбуваються без жодних анонсів, і найчастіше під такий раптовий контроль потрапляють підприємства, що бронюють свій персонал або мають у штаті співробітників із мобілізаційними розпорядженнями.

Суми штрафі за порушення військового обліку на підприємстві

Відповідальність регулюється статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає для юридичних осіб в особливий період штрафи у розмірі від 34 000 до 59 500 гривень. Якщо комісія фіксує недоліки безпосередньо під час перевірки, відкривається одна справа і виписується один загальний штраф.

Однак якщо порушення виявляють поза рамками єдиної перевірки, санкції можуть накладати окремо за кожен встановлений факт. За повну відсутність обліку грошима розплачується безпосередньо керівник підприємства, а за недбале ведення документації штрафують уповноважену відповідальну особу.

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На кому лежить відповідальність за облік та кого треба вносити

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" та урядова Постанова № 1487 від 30 грудня 2022 року зобов'язують усі без винятку юридичні особи вести суворий облік військовозобов'язаних. Звільнення від цієї бюрократії отримали лише фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю. Глобальна відповідальність за організацію процесу завжди лежить на директорі, хоча паперовою роботою займаються інші фахівці.

Роботодавці зобов'язані збирати дані про чоловіків віком від 18 до 60 років, а для вищого офіцерського складу цей поріг становить 65 років. Також обліку підлягають жінки з медичними чи фармацевтичними спеціальностями.

Чи треба враховувати сумісників в облік

Правила поширюються як на штатних працівників, так і на сумісників. Навіть якщо трудовий договір призупинено через неможливість працювати в умовах збройної агресії, людина все одно залишається у внутрішніх реєстрах компанії.

Якщо кандидата раніше зняли з обліку, він зберігає статус військовозобов'язаного. Тоді підприємство направляє його до ТЦК для оновлення даних і лише потім вписує у свої відомості.

Водночас компанії не рахують підрядників за цивільно-правовими договорами, ФОПів та осіб, яких остаточно виключили з обліку. Коли ж співробітника мобілізують до Сил оборони, він набуває статусу військовослужбовця, але його прізвище має залишатися у персональних списках підприємства до завершення поточного календарного року.

Скільки інспекторів вимагає закон на підприємстві

Штатний розпис компанії безпосередньо залежить від кількості військовозобов'язаних співробітників.

Якщо на підприємстві працює менш як 500 таких осіб, керівництво має право покласти ці обов'язки на звичайного інспектора з кадрів чи іншого працівника HR-відділу, встановивши йому доплату в розмірі до 50% посадового окладу. Коли ж цифра перевищує 500 осіб, то закон вимагає запровадити окрему штатну одиницю за класифікатором професій під кодом 3439 "Інспектор з військового обліку".

Компанія, що має від 2001 до 4000 підзвітних працівників, зобов'язана найняти двох таких інспекторів. Від 4001 до 7000 осіб потребують уже трьох спеціалістів у штаті. Далі на кожні наступні 3000 працівників додається ще одна посада інспектора.

Обов'язки роботодавця щодо військового обліку

Приймати на роботу без військово-облікового документа суворо заборонено. Якщо новачок показує електронний варіант документів у смартфоні, то в такому випадку він має бути згенерований не раніше ніж за 72 години до моменту працевлаштування.

Про будь-яке прийняття, переведення або звільнення підприємство зобов'язане повідомити місцевий ТЦК протягом семи днів. Якщо ж співробітник одружився, переїхав, здобув нову освіту чи змінив посаду, внутрішні списки компанії мають бути оновлені протягом п'яти днів.

Мінімум раз на рік роботодавці проводять глобальну звірку своїх списків із базами військкоматів, що за наявності технічних можливостей можна робити дистанційно через портал "Дія".

Чи має компанія сповіщати робітника про виклик до ТЦК

Крім того, компанії відіграють ключову роль в оповіщенні. Отримавши розпорядження від ТЦК про виклик свого співробітника, директор не має права його проігнорувати. Він зобов'язаний видати внутрішній наказ, зібрати підписи працівників про ознайомлення та юридично звільнити їх від роботи на час візиту до військкомату, або ж самостійно забезпечити їхнє прибуття.

Які документи мають бути на підприємстві для ТЦК

Компанія повинна мати чіткий пакет документів. Інспектори обов'язково перевірять наявність наказів про призначення відповідальних осіб, їхні посадові інструкції та документи про підвищення кваліфікації.

У вільному доступі на підприємстві мають висіти затверджені правила військового обліку, з якими кожен працівник ознайомлений під особистий підпис. Окрім списків персонального обліку, кадровики повинні вести відомість оперативного обліку із загальною статистикою заброньованих та військовозобов'язаних, а також зберігати спеціальний журнал, де члени комісій фіксуватимуть результати своїх перевірок.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що оформити бронь від мобілізації можна навіть на тих працівників, які досі не користувалися застосунком "Резерв+" та не оновлювали дані через інтернет. Спершу юристи радять перевірити, чи має підприємство право бронювати штат, потім внести актуальні відомості через телефон і простежити, щоб компанія вчасно передала електронні списки через "Дію".

Водночас якщо людина взагалі ніколи не стояла на обліку й не з'являлася в ТЦК, знайти інформацію про себе в "Резерв+" вона не зможе. Мобільна програма є лише дзеркалом реєстру "Оберіг". Якщо на громадянина зроду не заводили справу у військкоматі, електронній базі банально немає звідки підтягнути дані, тому профіль залишається цілком порожнім.