Работники хозяйства. Фото: SuperAgronom.com

Кабинет Министров Украины продлил до 20 декабря 2026 года включительно действие отсрочек от мобилизации для работников отдельных критически важных предприятий, учреждений и организаций. Правительство также изменило порядок определения количества работников для бронирования и расширило полномочия Координационного центра.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства № 1452 от 19 ноября.

Реклама

Кому продлили бронирование от мобилизации

Решение касается предприятий, учреждений и организаций, в отношении которых государственные органы согласовали критерии критичности с Координационным центром по организации бронирования военнообязанных.

Продление распространяется на отсрочки, оформленные через портал "Дія", срок действия которых истекает до 20 декабря. Это также касается отсрочек, срок действия которых уже истек в период между вступлением в силу постановлений № 1328 и № 1452.

До 20 декабря останутся в силе и соответствующие решения о присвоении предприятиям статуса критически важных. Если срок действия такого статуса истек в период между вступлением в силу двух постановлений, установленный срок его подтверждения не будет применяться.

Читайте также:

В то же время продление не касается решений о присвоении статуса критической важности, которые уже отменены или должны быть отменены в соответствии с законодательством.

Что должны сделать критически важные учреждения

До 20 декабря руководители отдельных критически важных учреждений должны пересмотреть количество забронированных работников в соответствии с обновленным порядком. В течение этого периода к ним временно не будет применяться отдельная норма порядка бронирования.

Такие же требования установлены для представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи, имеющих статус критически важных.

Как изменились правила определения количества забронированных работников

Отдельные изменения касаются организаций, которым статус критически важных присваивает непосредственно Кабинет Министров.

"В случае, если решение об определении организации как критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период принято Кабинетом Министров Украины, количество военнообязанных, подлежащих бронированию, по результатам рассмотрения Координационным центром определяется такой организацией", — говорится в документе.

Что изменилось в определении критичности предприятий

Согласование критериев критичности отныне можно подтверждать не только протоколом заседания Координационного центра, но и выпиской из него. Такой документ должен заверить секретарь центра.

Координационный центр получил новые полномочия

Координационный центр по организации бронирования военнообязанных также будет рассматривать обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности или одного из этих органов.

Речь идет о случаях, когда выявлены и документально подтверждены признаки систематического использования предприятиями, учреждениями или организациями схем уклонения от уплаты налогов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что для предприятий критической инфраструктуры может быть введен новый механизм бронирования. Компаниям предлагают разрешить бронировать всех военнообязанных работников при условии ежемесячной отправки на военную службу части пригодных к ней сотрудников. Предварительно речь идет о 1%.

Также мы сообщали о том, что систематические нарушения правил воинского учета на предприятиях могут иметь последствия не только для руководителей. В частности, такие нарушения могут повлиять на рассмотрение заявок предприятий об увеличении количества забронированных работников.