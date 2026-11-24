Працівники господарства. Фото: SuperAgronom.com

Кабінет Міністрів України продовжив до 20 грудня 2026 року включно дію відстрочок від мобілізації для працівників окремих критично важливих підприємств, установ та організацій. Уряд також змінив порядок визначення кількості працівників для бронювання та розширив повноваження Координаційного центру.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на постанову уряду № 1452 від 19 листопада.

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Кому продовжили бронювання від мобілізації

Рішення стосується підприємств, установ та організацій, щодо яких державні органи погодили критерії критичності з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов’язаних.

Продовження поширюється на відстрочки, оформлені через портал "Дія", строк дії яких закінчується раніше 20 грудня. Це також стосується бронювань, термін яких уже сплив у період між набранням чинності постановами № 1328 та № 1452.

До 20 грудня залишатимуться чинними й відповідні рішення про надання підприємствам статусу критично важливих. Якщо строк дії такого статусу закінчився між набранням чинності двома постановами, встановлений строк його підтвердження не застосовуватиметься.

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Водночас продовження не стосується рішень про надання статусу критичності, які вже скасували або мають скасувати відповідно до законодавства.

Що мають зробити критично важливі установи

До 20 грудня керівники окремих критично важливих установ мають переглянути кількість заброньованих працівників відповідно до оновленого порядку. Протягом цього періоду до них тимчасово не застосовуватиметься окрема норма порядку бронювання.

Такі ж вимоги встановили для представництв донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, які мають статус критично важливих.

Як змінили правила визначення кількості заброньованих працівників

Окремі зміни стосуються організацій, яким статус критично важливих надає безпосередньо Кабінет Міністрів.

"У разі коли рішення про визначення організації критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період прийнято Кабінетом Міністрів України, кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, за результатами розгляду Координаційним центром визначаються такою організацією", — йдеться у документі.

Що змінилося у визначенні критичності підприємств

Погодження критеріїв критичності відтепер можна підтверджувати не лише протоколом засідання Координаційного центру, а й витягом із нього. Такий документ має засвідчити секретар центру.

Координаційний центр отримав нові повноваження

Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних також розглядатиме звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки або одного з цих органів.

Йдеться про випадки, коли виявлено та документально підтверджено ознаки систематичного використання підприємствами, установами чи організаціями схем ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що для підприємств критичної інфраструктури можуть запровадити новий механізм бронювання. Компаніям пропонують дозволити бронювати всіх військовозобов’язаних працівників за умови щомісячного направлення на військову службу частини придатних до неї співробітників. Попередньо йдеться про 1%.

Також ми інформували про те, що систематичні порушення правил військового обліку на підприємствах можуть мати наслідки не лише для керівників. Зокрема, такі порушення можуть вплинути на розгляд заявок підприємств щодо збільшення кількості заброньованих працівників.