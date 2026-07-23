Правительство отказалось от изменений в системе бронирования в "Дії": СМИ

Военный билет, заседание Кабмина. Фото: Минобороны, Сергей Корецкий/Telegram. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Новый Кабинет министров пока не будет вносить изменения в механизм бронирования военнообязанных через приложение "Дія". По предварительной информации, правительство решило отложить этот вопрос, чтобы дополнительно оценить возможные риски и последствия. Изменения, о которых ранее сообщали СМИ, пока не планируется вводить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Україна".

Бронирование через "Дію" пока не будут приостанавливать

По информации издания, правительство не планирует в ближайшее время прекращать работу сервиса бронирования от мобилизации через "Дію". Собеседник "РБК-Україна" отметил, что на данный момент принято решение отложить любые изменения.

"Бронирование в "Дії" точно никто не приостанавливает. По крайней мере, сейчас дали указание отложить этот вопрос", — сообщил источник.

По словам собеседника, при подготовке предыдущего решения не были в полной мере учтены все возможные последствия, поэтому новому составу правительства требуется дополнительное время для проработки этого вопроса.

Кроме того, источник утверждает, что предварительные наработки готовил ещё предыдущий Кабмин, тогда как нынешнее Министерство экономики, отвечающее за инициирование таких решений, не заинтересовано в том, чтобы приступать к работе над резонансными изменениями.

В связи с этим, как отмечает собеседник издания, информация о возможном прекращении бронирования через "Дію", которая ранее появлялась в СМИ, на данный момент утратила актуальность.

Как писали Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации опровергли фейк о якобы начале мобилизации женщин в Украине после закупки анатомических бронежилетов для военнослужащих-женщин. Там пояснили, что новое снаряжение предназначено для женщин, которые уже проходят службу, и призвано обеспечить их безопасность и комфорт. В ЦПД подчеркнули, что служба женщин в Силах обороны, как и раньше, остается добровольной, а подобные сообщения являются элементом российской дезинформации.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Марину Суткович сообщали, что отсутствие отметки о розыске в приложении "Резерв+" не означает, что военнообязанного не могут мобилизовать. По её словам, решающее значение имеют требования законодательства, а не статус в приложении: призыву подлежат годные к службе мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие отсрочки или бронирования. Юрист также посоветовала военнообязанным не полагаться исключительно на информацию в «Резерв+», а своевременно оформлять документы, если имеются законные основания для отсрочки или бронирования.