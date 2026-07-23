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Главная Мобилизация В ЦПД опровергли фейк о начале мобилизации женщин в Украине

В ЦПД опровергли фейк о начале мобилизации женщин в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 06:30
Мобилизация женщин в Украине в 2026 году — что известно
Украинская военнослужащая. Фото: Коллаж: Новини.LIVE

В сети начали распространяться манипулятивные сообщения о том, что закупка первой партии женских бронежилетов для ВСУ якобы свидетельствует о "начале отправки украинок на фронт". Однако на самом деле такое утверждение является фейком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Почему сообщения о женской мобилизации являются фейком

Как пояснили в ЦПД, выдача 2000 анатомических бронежилетов боевым подразделениям — это решение давней проблемы обеспечения женщин-военнослужащих, поскольку до этого они были вынуждены использовать мужскую амуницию.

"Раньше военнослужащие-женщины были вынуждены использовать мужскую амуницию, которая не учитывала особенности женского тела, сковывала движения и могла наносить вред здоровью", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что на данный момент в украинской армии служат около 75 тысяч женщин, и из них более 20 тысяч выполняют задачи на боевых должностях.

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Поэтому обеспечение их качественным и удобным снаряжением является нормальной практикой. Следовательно, речь идет не о "подготовке к мобилизации", а о заботе о безопасности и здоровье тех женщин, которые являются действующими военнослужащими.

Подводя итог, в центре подчеркнули, что служба женщин остается добровольной, а РФ намеренно пытается распространить фейк.

"Российская пропаганда намеренно искажает базовые меры по обеспечению войск, чтобы создать ложное впечатление, будто в Украине «закончились мужчины». Служба женщин в Силах обороны была и остается исключительно добровольной", — говорится в публикации.

Мобілізація жінок в Україні - що відомо
Пост ЦПД. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине обновили правила воинского учета для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Отныне учебные заведения автоматически передают данные выпускниц в ТЦК.

Также мы писали, лица какого возраста не подлежат призыву в Украине.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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