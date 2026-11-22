Заочное обучение и воинский учет. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы, обучающиеся заочно, подлежат мобилизации на общих условиях. Законодательство освобождает от службы только тех, кто получает высшее образование на дневном отделении, однако оставляет возможность отсрочки по состоянию здоровья.

Об этом сообщил Житомирский ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кого из обучающихся могут призвать в армию

Граждане, выбравшие для получения профессии заочную или вечернюю форму обучения, не защищены от призыва во время действия военного положения. Сам факт такого обучения не дает иммунитета от призыва. Кроме того, в армию могут быть призваны те студенты, которые решили получить второй диплом того же или более низкого уровня, чем тот, который у них уже есть.

Нарушение установленной законом последовательности получения образования автоматически отменяет право на освобождение от военной службы. В частности, если человек с дипломом бакалавра продолжает обучение в магистратуре, но выбрал заочное отделение, то учебная деятельность не станет основанием для отсрочки.

Законные условия для сохранения отсрочки у студента

Согласно действующим нормам, отсрочить мобилизацию могут соискатели высшего, предвысшего и профессионального образования, если они зачислены исключительно на дневную или дуальную форму обучения.

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Главным требованием остается повышение текущего уровня образования в четкой последовательности, без прерывания этой цепочки. Государство также гарантирует право на продолжение научной и медицинской деятельности докторантам, лицам, зачисленным в интернатуру, и аспирантам.

Однако при этом военнообязанный студент-заочник может воспользоваться другими основаниями для отсрочки. В частности, мобилизация откладывается, если у мужчины есть проблемы со здоровьем или соответствующие семейные обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством для получения отсрочки по другим основаниям.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Кабмин дал бизнесу время на переход к обновленным правилам бронирования. Поэтому критически важные компании, чей статус истекает в ноябре или декабре 2026 года, автоматически сохранят его до 1 февраля 2027-го. Наряду с этим в силе остаются и все предыдущие отсрочки их работников, поэтому предприятия смогут спокойно работать, пока министерства обновляют документы.

Кроме того, в армии пересмотрели порядок зачисления в части для бойцов, вернувшихся после специальной военной операции, а также для вновь прибывших мобилизованных. Отдельно приказ № 357 устранил путаницу с датами исключения из списков погибших защитников, чтобы их семьям было проще и быстрее оформлять положенные выплаты.