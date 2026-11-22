Навчання заочно та військовий облік. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язані українці, які навчаються заочно, підлягають мобілізації на загальних умовах. Законодавство звільняє від служби лише тих, хто здобуває вищий рівень освіти на денному відділенні, проте залишає можливість відстрочки через здоров'я.

Про це наголосив Житомирський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Кого зі здобувачів освіти можуть призвати до війська

Громадяни, які обрали для опанування професії заочну або вечірню форму, не захищені від призову під час дії воєнного стану. Сам факт такого навчання не надає броні. Окрім того, до війська можуть приєднатися ті студенти, які вирішили отримати другий диплом того ж або нижчого рівня, ніж вони вже мають.

Порушення встановленої законом послідовності здобуття освіти автоматично скасовує право на звільнення від військової служби. Зокрема, якщо людина з дипломом бакалавра продовжує навчання у магістратурі, але обрала заочне відділення, то навчальна діяльність не стане підставою для відстрочки.

Законні умови для збереження відстрочки в студента

Згідно з чинними нормами, відтермінувати мобілізацію можуть здобувачі вищої, фахової передвищої та професійної освіти, якщо вони зараховані виключно на денну або дуальну форму.

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Головною вимогою залишається підвищення поточного освітнього рівня у чіткій послідовності, без переривання цього ланцюга. Держава також гарантує право на продовження наукової та медичної діяльності докторантам, особам, які зараховані до інтернатури, та аспірантам.

Але при цьому військовозобов'язаний студент-заочник може скористатися іншими підставами для відстрочки. Зокрема, мобілізація відкладається, якщо чоловік має проблеми зі здоров’ям або відповідні сімейні обставини, що передбачені чинним законодавством для отримання відстрочки на інших підставах.

Новини.LIVE раніше інформували, що Кабмін дав бізнесу час на перехід до оновлених правил бронювання. Тому критично важливі компанії, чий статус спливає у листопаді чи грудні 2026 року, автоматично збережуть його до 1 лютого 2027-го. Разом із цим у силі залишаються й усі попередні відстрочки їхніх працівників, тож підприємства зможуть спокійно працювати, поки міністерства оновлюють документи.

Крім того, в армії переглянули порядок зарахування до частин для бійців, які повернулися після СЗЧ, а також для новоприбулих мобілізованих. Окремо наказ № 357 прибрав плутанину з датами виключення зі списків полеглих захисників, щоб їхнім родинам було простіше й швидше оформлювати належні виплати.