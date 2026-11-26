Военнослужащий ВСУ. Фото: 22-я ОМБр

Оборонный комитет Верховной Рады поддерживает снижение предельного возраста службы на боевых должностях до 55 лет, заявил народный депутат Александр Федиенко. По его словам, военнослужащие старшего возраста часто не выдерживают нагрузок из-за возраста и проблем со здоровьем, однако самого законопроекта в парламенте пока нет.

Об этом Александр Федиенко заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Когда в Украине перестанут отправлять на боевые задания мужчин старше 55 лет

Главной причиной поддержки этой идеи в комитете народный депутат назвал чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, которые становятся непосильными для пожилых военнослужащих. По словам Федиенко, в армии фиксируется большое количество смертей именно от инфарктов и инсультов, а не только от огнестрельного оружия.

В качестве примера депутат привёл собственный опыт выездов. Александр Федиенко рассказал, что и сам вынужден носить корсет для спины из-за компрессионной нагрузки при передвижении в автомобиле, тогда как бойцы живут в таких условиях постоянно. Из-за этого, по его словам, людей старшего возраста иногда физически невозможно привлекать к боевым задачам.

"Даже все командиры, с кем бы я ни общался, из всех подразделений говорят: ну, там еще 35, мы там как-нибудь рассмотрим, а вот 55 нам даже не присылайте", — рассказал Александр Федиенко.

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Но проблема осложняется тем, что тыловые должности в армии, как правило, уже распределены. В то же время, как отметил депутат, проверки показывают, что большое количество неспециализированных тыловых должностей занято людьми, не соответствующими требованиям этих должностей. Федиенко предположил, что там могут происходить сомнительные ситуации, подобные ситуации со студентами, которые требуют отдельного обсуждения.

В связи с этим члены комитета постоянно обращаются к Генеральному штабу с призывом проводить системные аудиты в воинских частях, выявлять подобные случаи и реорганизовывать такие подразделения.

Сейчас соответствующую петицию должны рассмотреть в Министерстве обороны. Если после этого инициативу передадут в комитет и вынесут в сессионный зал, Федиенко уверен в её принятии.

Новини.LIVE сообщали, что с 11 сентября 2026 года государственный реестр "Оберег" автоматически снимает с учета военнообязанных в день их 60-летия, а старших офицеров — в 65 лет. Переход в отставку теперь происходит без подачи заявлений или прохождения медкомиссии. Но списание по возрасту не снимает давние долги, поэтому старые штрафы или проигнорированные ранее боевые повестки все равно придется урегулировать отдельно.

Также иногда обновленный статус не сразу синхронизируется с приложением "Резерв+", поэтому устаревшие данные в системе приходится исправлять вручную.

Что касается нижней возрастной планки призыва, то парламент её пересматривать не планирует. Мобилизация мужчин до 25 лет сейчас не находит поддержки ни среди депутатов, ни в обществе. Точно так же в Верховной Раде пока не спешат отменять отсрочки для старших студентов.