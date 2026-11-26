Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 22 ОМБр

Оборонний комітет Верховної Ради підтримує зниження граничного віку служби на бойових посадах до 55 років, заявив народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, старші військові часто не витримують навантажень через вік та проблеми зі здоров'ям, однак самого законопроєкту в парламенті ще немає.

Про це Олександр Федієнко заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Коли в Україні перестануть відправляти на бойові завдання чоловіків старше 55 років

Головною причиною підтримки цієї ідеї в комітеті нардеп назвав надмірні фізичні та емоційні навантаження, які стають непосильними для старших військовослужбовців. За словами Федієнка, у війську фіксують велику кількість смертей саме через інфаркти та інсульти, а не лише від стрілецької зброї.

Як приклад депутат навів власний досвід виїздів. Олександр Федієнко розповів, що й сам змушений носити корсет для спини через компресійне навантаження під час пересування в автівці, тоді як бійці живуть у таких умовах постійно. Через це, за його словами, людей старшого віку іноді фізично неможливо залучати до бойових завдань.

"Навіть всі командири, з ким би я не спілкувався, всіх підрозділів кажуть: ну там ще 35, ми там якось розглянемо, а от 55 нам навіть не присилайте", — розповів Олександр Федієнко.

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Та проблема ускладнюється тим, що тилові посади у війську зазвичай уже розподілені. Водночас, як зазначив депутат, перевірки показують, що велика кількість нефахових тилових посад зайнята людьми, які не відповідають вимогам цих посад. Федієнко припустив, що там можуть відбуватися сумнівні історії, подібні до ситуації зі студентами, які потребують окремого обговорення.

У зв'язку з цим члени комітету постійно звертаються до Генерального штабу із закликом проводити системні аудити у військових частинах, виявляти подібні випадки та переформатовувати такі підрозділи.

Зараз профільну петицію мають опрацювати у Міністерстві оборони. Якщо після цього ініціативу передадуть до комітету та винесуть у сесійну залу, Федієнко впевнений у її ухваленні.

Новини.LIVE повідомляли, що з 11 вересня 2026 року державний реєстр "Оберіг" автоматично знімає з обліку військовозобов'язаних у день їхнього 60-річчя, а вищих офіцерів — у 65 років. Перехід у відставку тепер відбувається без подання заяв чи проходження медкомісії. Але вікове списання не списує давні борги, тому старі штрафи або проігноровані раніше бойові повістки все одно доведеться закривати окремо.

Також іноді оновлений статус не одразу підтягується в застосунок "Резерв+", тож застарілі дані в системі доводиться виправляти вручну.

Що ж до нижньої вікової планки призову, то парламент її переглядати не планує. Мобілізація чоловіків до 25 років зараз не має підтримки ані серед депутатів, ані в суспільстві. Так само у Верховній Раді поки не поспішають скасовувати відстрочки для старших студентів.