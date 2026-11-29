Певец Арсен Мирзоян, украинские военнослужащие. Фото: instagram.com/arsen_mirzoian, army.gov.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Певец и волонтер Арсен Мирзоян время от времени задумывается о том, чтобы вступить в ряды защитников Украины. Командиры уже предлагали артисту должности в армии. Правда, эти предложения были в основном шутливыми.

Об этом со ссылкой на комментарий Мирзояна проекту "Наодинці із Гламуром" сообщает Новини.LIVE.

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Мирзоян рассказал о своем отношении к мобилизации и службе

По словам певца, он уже думал, какую бригаду можно было бы выбрать для службы, и получал предложения от различных подразделений.

"Уже шутят (командиры, — Ред.). Даже те командиры, которые сменялись в бригадах, присылали мне повестки в ТЦК", — рассказал Мирзоян.

Некоторые командиры в шутку советовали ТЦК "поймать" артиста на определенную должность и отмечали, что готовы принять такого мобилизованного в свои ряды. Певцу предлагали стать сержантом в артиллерийском подразделении, а недавно его приглашали на должность командира пушки.

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"Из пушки уже никто не стреляет, говорю, извините", — прокомментировал такое предложение артист.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу полиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко сообщал, что правоохранители будут проверять подозрительные браки, которые заключили мужчины призывного возраста. В частности, речь идет о женитьбе на женщинах с инвалидностью. Фиктивные браки позволяют военнообязанным уклоняться от призыва.

Также мы писали, что в Украине проверят военно-учетные данные мужчин в возрасте 17–60 лет. Минобороны получит дополнительную информацию из государственных реестров, в частности от Государственной миграционной службы. Когда проверку завершат, обновленные данные в течение 120 дней должны внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.