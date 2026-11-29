Співак Арсен Мірзоян, українські військовослужбовці. Фото: instagram.com/arsen_mirzoian, army.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Співак і волонтер Арсен Мірзоян час від часу замислюється над тим, щоб долучитися до лав захисників України. Командири вже пропонували артисту посади у війську. Щоправда, ці пропозиції були здебільшого жартівливими.

Про це з посиланням на коментар Мірзояна проєкту "Наодинці із Гламуром" передає Новини.LIVE.

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Мірзоян розповів про відношення до мобілізації та служби

За словами співака, він уже думав, яку бригаду можна було б обрати для служби, та отримував пропозиції від різних підрозділів.

"Уже жартують (командири, — Ред.). Навіть ті командири, які змінювалися у бригадах, надсилали мені вже повістки до ТЦК", — розповів Мірзоян.

Деякі командири жартома радили ТЦК "спіймати" артиста на певну посаду та зазначали, що готові такого мобілізованого забрати до своїх лав. Співакові пропонували стати сержантом в артилерійському підрозділі, а нещодавно його запрошували на посаду командира гармати.

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"Уже з гармати ніхто не стріляє, кажу, вибачте", — прокоментував таку пропозицію артист.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на керівника поліції Тернопільської області Сергія Зюбаненка повідомляв, що правоохоронці перевірятимуть підозрілі шлюби, які уклали чоловіки призовного віку. Зокрема, йдеться про одруження із жінками з інвалідністю. Фіктивні шлюби дозволяють військовозобов'язаним уникати призову.

Також ми писали, що в Україні перевірять військово-облікові дані чоловіків віком 17–60 років. Міноборони отримає додаткову інформацію з державних реєстрів, зокрема від Державної міграційної служби. Коли перевірку завершать, оновлені дані впродовж 120 днів мають внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.