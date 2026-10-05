Как в Украине будут совершенствовать учебные центры ВСУ

Военные проходят подготовку. Фото иллюстративное: facebook.com/EduCenter150

Европейский Союз (ЕС) профинансирует модернизацию нескольких объектов, на которых в Украине проходит подготовка военнослужащих. Планируется улучшить бытовые условия проживания бойцов, создать комфортную инфраструктуру и усовершенствовать уже существующие объекты. Распорядителем средств является Дания, а присоединиться к оказанию финансовой поддержки могут все страны-партнеры.

Об этом 4 октября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как будут совершенствовать учебные центры

За реализацию проекта будет отвечать благотворительный фонд «Вернись живым», который сотрудничает с Министерством обороны. Европейская служба внешних дел, Управление по военному планированию и проведению операций, Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине будут содействовать воплощению реформы.

Основное внимание будет уделено развитию инфраструктуры учебных центров. Планируется создать современную среду, где военные будут обучаться и проходить качественную подготовку.

"Модернизированные центры позволяют обучать военных на основе реального боевого опыта. Благодарим Европейский Союз за поддержку и каждую страну-партнера, которая уже присоединилась или присоединится к этой инициативе", — отметила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан.

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По её словам, основой обороны являются не только боеприпасы и техника, но и обучение в Украине, ведь оружие без подготовленных людей не работает.

Министерство обороны Украины уже договорилось с Данией о модернизации одного из учебных центров ВСУ. На учебную инфраструктуру, бытовые и санитарные условия, оборудование и дроны для подготовки военных страна-партнер выделила 33 миллиона евро.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юриста Зоряна Павлива сообщал, что за самовольное отсутствие на службе военному грозит до десяти лет тюрьмы. Правда, не каждое отсутствие на службе считается преступлением. Если у военнослужащего есть документальное подтверждение того, что он не прибыл в воинскую часть по уважительным причинам, такого военнослужащего не будут наказывать.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал об обновлении "Резерв+". Авторизация в приложении стала более простой. Для входа можно использовать "Дія Підпис".