Як в Україні вдосконалять навчальні центри ЗСУ

Військові проходять підготовку. Фото ілюстративне: facebook.com/EduCenter150

Європейський Союз (ЄС) профінансує модернізацію кількох локацій, на яких в Україні проходять підготовки військовослужбовці. Планують покращити побутові умови проживання бійців, створити комфортну інфраструктуру та вдосконалити об'єкти, які вже є. Розпорядником коштів є Данія, а долучитися до надання фінансової підтримки можуть усі країни-партнери.

Про це 4 жовтня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як вдосконалять навчальні центри

За реалізацію проєкту відповідатиме благодійний фонд "Повернись живим", який співпрацює з Міністерством оборони. Європейська служба зовнішніх справ, Управління з військового планування та проведення, Місія ЄС з надання військової допомоги України допомагатимуть в утіленні реформи.

Основну увагу зосередять на розвитку інфраструктури навчальних центрів. Прагнуть створити сучасне середовище, де військові навчатимуться і проходитимуть якісну підготовку.

"Модернізовані центри дозволяють вчити військових за реальним бойовим досвідом. Дякуємо Європейскому Союзу за підтримку та кожній країні-партнеру, яка вже долучилась чи долучиться до нього", — зазначила заступниця міністра оборони України Любов Галан.

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За її словами, фундаментом оборони є не лише боєприпаси та техніка, а й навчання в Україні, адже зброя без підготовлених людей не працює.

Міністерство оборони України вже домовилося з Данією про модернізацією одного з навчальних центрів ЗСУ. На навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання та дрони для підготовки військових країна-партнер надали 33 мільйони євро.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юриста Зоряна Павліва повідомляв, що за СЗЧ військовому загрожує до десяти років в'язниці. Щоправда, не кожна відсутність на службі вважається злочином. Якщо в бійця є документальне підтвердження того, що він не прибув до військової частини через поважні причини, такого військового не каратимуть.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав про оновлення "Резерв+". Авторизація в застосунку стала більш простою. Для входу можна використовувати "Дія Підпис".