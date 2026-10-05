Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація За підтримки ЄС: як в Україні розвиватимуть навчальні центри ЗСУ

За підтримки ЄС: як в Україні розвиватимуть навчальні центри ЗСУ

Ua ru
5 жовтня 2026 04:57
Як в Україні вдосконалять навчальні центри ЗСУ
Військові проходять підготовку. Фото ілюстративне: facebook.com/EduCenter150

Європейський Союз (ЄС) профінансує модернізацію кількох локацій, на яких в Україні проходять підготовки військовослужбовці. Планують покращити побутові умови проживання бійців, створити комфортну інфраструктуру та вдосконалити об'єкти, які вже є. Розпорядником коштів є Данія, а долучитися до надання фінансової підтримки можуть усі країни-партнери.

Про це 4 жовтня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як вдосконалять навчальні центри 

За реалізацію проєкту відповідатиме благодійний фонд "Повернись живим", який співпрацює з Міністерством оборони. Європейська служба зовнішніх справ, Управління з військового планування та проведення, Місія ЄС з надання військової допомоги України допомагатимуть в утіленні реформи.

Основну увагу зосередять на розвитку інфраструктури навчальних центрів. Прагнуть створити сучасне середовище, де військові навчатимуться і проходитимуть якісну підготовку.

"Модернізовані центри дозволяють вчити військових за реальним бойовим досвідом. Дякуємо Європейскому Союзу за підтримку та кожній країні-партнеру, яка вже долучилась чи долучиться до нього", — зазначила заступниця міністра оборони України Любов Галан.

Читайте також:

За її словами, фундаментом оборони є не лише боєприпаси та техніка, а й навчання в Україні, адже зброя без підготовлених людей не працює.

Міністерство оборони України вже домовилося з Данією про модернізацією одного з навчальних центрів ЗСУ. На навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання та дрони для підготовки військових країна-партнер надали 33 мільйони євро.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юриста Зоряна Павліва повідомляв, що за СЗЧ військовому загрожує до десяти років в'язниці. Щоправда, не кожна відсутність на службі вважається злочином. Якщо в бійця є документальне підтвердження того, що він не прибув до військової частини через поважні причини, такого військового не каратимуть.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав про оновлення "Резерв+". Авторизація в застосунку стала більш простою. Для входу можна використовувати "Дія Підпис".

ЗСУ армія військовослужбовці навчальні центри військова підготовка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації