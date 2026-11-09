Выдача паспорта после проверки на КПП. Фото: ГПСУ

Мужчины с украинским гражданством, которым исполнился 21 год, могут без препятствий приехать в Украину на праздники, а затем свободно выехать за границу. Ограничения, связанные с военным положением, не распространяются на эту возрастную категорию. Для пересечения границы им достаточно загранпаспорта и приложения "Резерв+".

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Может ли молодежь приезжать из-за границы в Украину на каникулы

Украинское законодательство содержит четкие исключения относительно пересечения границы мужчинами во время действия военного положения. Если гражданину исполнился 21 год, он имеет полное право как въехать на территорию Украины, так и беспрепятственно выехать обратно в страну своего постоянного проживания.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, эта норма закреплена в пункте 2-19 Правил пересечения государственной границы. Согласно постановлению правительства № 57, запрет на выезд не распространяется на юношей в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Какие документы нужны для прохождения пограничного контроля

Чтобы легально въехать в Украину и выехать из нее, молодому человеку понадобится базовый пакет документов. Главным из них является действующий загранпаспорт. Однако при выезде сотрудники пограничной службы дополнительно будут требовать военно-учетный документ.

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Гражданам достаточно иметь при себе приложение «Резерв+» с обновлёнными данными. Электронный документ (е-ВОД) содержит специальный QR-код, который пограничники без проблем считывают с экрана смартфона. Также разрешается использовать распечатанную версию этого кода. Эксперты советуют перед поездкой проверить, нет ли в системе уведомления о розыске со стороны Нацполиции, ведь такой статус является абсолютным основанием для отказа в выезде и задержания прямо на пункте пропуска.

Как повлияет ВЛК и статус призывника

Визит в Украину никоим образом не влияет на военно-учетный статус юноши. Если в электронном реестре он числится как «призывник», то им и останется. Автоматическое изменение статуса на «военнообязанного» возможно исключительно после достижения 25-летнего возраста.

Кроме того, законодательство не требует от 21-летних призывников обязательного прохождения военно-врачебной комиссии перед возвращением за границу. Отсутствие заключения ВВК в приложении «Резерв+» не создаст проблем на границе. Комиссию назначают только тем юношам, которые самостоятельно выразили желание поступить на службу в армию.

Возвращение призывника в Европу после визита в Украину

Для того чтобы беспрепятственно вернуться в Европу, украинцу необходимо иметь при себе оригинал местного вида на жительство. Например, для возвращения в Португалию нужно предъявить карту Residência. Этот документ необходимо предъявить пограничникам при пересечении первого пункта пропуска на границе с Шенгенской зоной.

Европейские правила позволяют гражданам других государств транзитом пересекать границы стран ЕС, чтобы добраться до того государства, которое непосредственно выдало вид на жительство.

Новини.LIVE ранее сообщали, что перед выездом за границу гражданам рекомендуется заранее проверять наличие запретов в государственных реестрах. Чаще всего право на выезд ограничивают из-за открытых исполнительных производств: неуплаченных штрафов, накопленных налоговых долгов или задолженности по алиментам. В таких случаях суд может временно заблокировать пересечение границы до полного погашения обязательств.

Военнообязанные родители детей, рожденных за границей, сталкиваются с отказами ТЦК в предоставлении отсрочки от призыва. Электронный сервис «Резерв+» не синхронизирует иностранные свидетельства о рождении, из-за чего военкоматы требуют регистрации исключительно в украинских базах данных. Однако судебная практика свидетельствует о незаконности таких действий.