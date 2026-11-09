Видача паспорта після перевірки на КПП. Фото: ДПСУ

Чоловіки з українським громадянством, яким виповнилося 21 рік, можуть без перешкод приїхати до України на свята та потім вільно виїхати за кордон. Обмеження воєнного стану не діють на цю вікову категорію. Їм для перетину кордону достатньо закордонного паспорта та застосунку "Резерв+".

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чи може молодь приїжджати з-за кордону в Україну на канікули

Українське законодавство містить чіткі винятки щодо перетину кордону чоловіками під час дії воєнного стану. Якщо громадянину виповнилося 21 рік, він має повне право як в'їхати на територію України, так і безперешкодно виїхати назад до країни свого постійного проживання.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, ця норма закріплена у пункті 2-19 Правил перетинання державного кордону. Згідно з постановою уряду № 57, заборона на виїзд не поширюється на юнаків віком від 18 до 22 років включно.

Які документи потрібні для проходження контролю прикордонників

Щоб легально потрапити в Україну та виїхати з неї, молодому чоловікові знадобиться базовий пакет документів. Головним із них є чинний закордонний паспорт. Однак під час виїзду працівники прикордонної служби додатково вимагатимуть військово-обліковий документ.

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Громадянам достатньо мати при собі застосунок "Резерв+" з оновленими даними. Електронний документ (е-ВОД) містить спеціальний QR-код, який прикордонники успішно зчитують з екрана смартфона. Також дозволяється використовувати роздруковану версію цього коду. Експерти радять перед поїздкою перевірити, чи немає в системі повідомлення про розшук Нацполіцією, адже такий статус є абсолютною підставою для відмови у виїзді та затримання просто на пункті пропуску.

Як вплине ВЛК та статус призовника

Візит до України жодним чином не впливає на військово-обліковий статус юнака. Якщо в електронному реєстрі він значиться як "призовник", то він ним і залишиться. Автоматична зміна на "військовозобов'язаного" можлива виключно після досягнення 25-річного віку.

Крім того, законодавство не вимагає від 21-річних призовників обов'язкового проходження військово-лікарської комісії перед поверненням за кордон. Відсутність висновку ВЛК у додатку "Резерв+" не створить проблем на кордоні. Комісію призначають лише тим юнакам, які самостійно виявили бажання вступити до лав армії.

Повернення призовника до Європи після візиту в Україну

Для того, щоб безперешкодно повернутися до Європи, українцю необхідно мати на руках оригінал місцевого дозволу на проживання. Наприклад, для повернення в Португалію треба показати картку Residência. Цей документ потрібно показати прикордонникам під час перетину першого пункту пропуску на кордоні з Шенгенською зоною.

Європейські правила дозволяють громадянам інших держав транзитом перетинати кордони країн ЄС, щоб дістатися тієї держави, яка безпосередньо видала дозвіл на проживання.

Новини.LIVE інформували раніше, що перед виїздом за кордон громадянам радять завчасно перевіряти наявність заборон у державних реєстрах. Найчастіше право виїзду обмежують через відкриті виконавчі провадження: несплачені штрафи, накопичені податкові борги або заборгованість за аліментами. У таких випадках суд може тимчасово заблокувати перетин кордону до повного погашення зобов'язань.

Військовозобов'язані батьки дітей, народжених за кордоном, стикаються з відмовами ТЦК у наданні відстрочки від призову. Електронний сервіс "Резерв+" не підтягує іноземні свідоцтва про народження, через що військкомати вимагають реєстрацію суто в українських базах. Проте судова практика свідчить про незаконність таких дій.