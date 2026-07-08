Пригоден к службе, но мобилизовать не имеют права: единственное исключение

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Суспільне Луцк". Коллаж: Новини.LIVE

Пригодных к военной службе граждан могут мобилизовать в ряды ВСУ. Однако существует один исключительный случай, когда пригодных не имеют права призвать в армию. Это происходит тогда, когда гражданину оформляют непригодность, то есть формально он остается в статусе пригодного, но фактически мобилизации не подлежит.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и годность к службе в ВСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан мужского пола в возрасте от 25 лет. Кроме того, могут быть мобилизованы и более молодые мужчины, если они имеют статус "военнообязанного".

Мобилизация гражданина возможна в том случае, если он на военно-врачебной комиссии признан годным к военной службе. Негодные граждане не призываются в ряды ВСУ, а впоследствии вообще исключаются из учета.

Годенные граждане могут быть мобилизованы как в боевые бригады, так и в части обеспечения, ТЦК или другие тыловые структуры. Это также определяется во время ВЛК.

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Когда формально годного к службе не могут мобилизовать

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-медицинскую комиссию, получил заключение "непригоден к военной службе" и в настоящее время ожидает утверждения справки о болезни на высшем уровне. Мужчина поинтересовался, какие проблемы могут его ожидать во время встречи с группой оповещения ТЦК.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Ваш текущий статус военнообязанный, процедура медицинского осмотра которого не завершена. Поскольку в базе "Оберіг" вы до сих пор числитесь как "пригодный", патрули на улице или представители других ТЦК будут видеть именно эту информацию. Они имеют право проверить ваши документы и могут попытаться выписать вам повестку для уточнения данных или даже предложить проехать в ТЦК".

Дерий подчеркнул, что такого "пригодного" не имеют права мобилизовать: "В то же время в "Резерв+" должна стоять дата ВВК с постановлением о непригодности, а в расширенном электронном ВУД должна быть указана информация о том, что постановление ВВК отправлено на утверждение. До момента утверждения постановления ВВК вы будете числиться на воинском учете, но мобилизовать вас не имеют права".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Украине мобилизация в поликлинике во время ВВК невозможна.

Мобилизация военнообязанного гражданина возможна только в помещении территориального центра комплектования. Сотрудники ТЦК не имеют права проводить мобилизацию во время военно-врачебной комиссии в поликлинике. Тем более что по результатам ВВК гражданин может получить заключение о негодности к военной службе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что мобилизация после операции невозможна, а ТЦК должен принять совершенно другое решение.

Территориальный центр комплектования проводит мобилизацию, опираясь на результаты военно-врачебной комиссии. Иногда заключения ВВК оказываются некорректными. В частности, если гражданин перед ВВК перенес операцию, он должен был быть признан временно негодящим к военной службе, а не мобилизованным в ВСУ.