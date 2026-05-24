Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Документ про непридатність ВЛК: у формулюваннях відбулися зміни

Документ про непридатність ВЛК: у формулюваннях відбулися зміни

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 20:00
Постанова про непридатність ВЛК: у формулюваннях відбулися зміни
Процес військово-лікарської комісії. Фото: Житомирський ОТЦК

Непридатних до військової служби виключають з військового обліку. У документі, який потрібен для виключення, свідоцтві про хворобу, відбулися зміни. З цього документу зникло формулювання "з виключенням з військового обліку".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія  і непридатність

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку в мирний час. Під час дії воєнного стану саме військово-лікарська комісія потрібна для проведення ефективної загальної мобілізації.

Під час військово-лікарської комісії лікарі визначають придатність чи непридатність громадянина до військової служби. Придатний до служби в ЗСУ може бути мобілізованим.

Непридатного ж до військової служби мають виключити з військового обліку. Але для початку громадянин, визнаний на ВЛК непридатним, повинен оформити свідоцтво про хворобу.

Читайте також:

Запис у свідоцтві про хворобу не має значення

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби. Чоловік розповів, що у свідоцтві про хворобу, яке він отримав, немає фрази про виключення військового обліку.

Громадянин поцікавився, чи буде він виключений з обліку, зважаючи на запис у свідоцтві про хворобу. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що виключення з обліку є обов’язковим за наявності свідоцтва про хворобу, незалежно від того, що саме написано в цьому документі.

Юрист Владислав Дерій у коментарі зазначив: "При медичному огляді військовозобов'язаних ВЛК приймає постанову такого змісту "Непридатний до військової служби". Запис "з виключенням з військового обліку" вже не вказують, проте це суті не змінює".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що робити у ситуації, коли військова частина не бере "придатного" мобілізованого.

Військово-лікарська комісія несе відповідальність за свої висновки щодо стану здоров’я і, відповідно, за висновок щодо придатності до військової служби. Бувають випадки, коли громадянин був визнаний придатним, а підрозділи ЗСУ не приймають такого мобілізованого через проблеми зі здоров’ям. У такій ситуації потрібно оскаржувати висновок ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є два варіанти досудового оскарження рішення ВЛК.

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Це можна зробити у досудовому порядку, причому у двох різних форматах.

хвороба військовий облік ВЛК
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації