Постанова про непридатність ВЛК: у формулюваннях відбулися зміни

Непридатних до військової служби виключають з військового обліку. У документі, який потрібен для виключення, свідоцтві про хворобу, відбулися зміни. З цього документу зникло формулювання "з виключенням з військового обліку".

Військово-лікарська комісія і непридатність

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку в мирний час. Під час дії воєнного стану саме військово-лікарська комісія потрібна для проведення ефективної загальної мобілізації.

Під час військово-лікарської комісії лікарі визначають придатність чи непридатність громадянина до військової служби. Придатний до служби в ЗСУ може бути мобілізованим.

Непридатного ж до військової служби мають виключити з військового обліку. Але для початку громадянин, визнаний на ВЛК непридатним, повинен оформити свідоцтво про хворобу.

Запис у свідоцтві про хворобу не має значення

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби. Чоловік розповів, що у свідоцтві про хворобу, яке він отримав, немає фрази про виключення військового обліку.

Громадянин поцікавився, чи буде він виключений з обліку, зважаючи на запис у свідоцтві про хворобу. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що виключення з обліку є обов’язковим за наявності свідоцтва про хворобу, незалежно від того, що саме написано в цьому документі.

Юрист Владислав Дерій у коментарі зазначив: "При медичному огляді військовозобов'язаних ВЛК приймає постанову такого змісту "Непридатний до військової служби". Запис "з виключенням з військового обліку" вже не вказують, проте це суті не змінює".

Військово-лікарська комісія несе відповідальність за свої висновки щодо стану здоров’я і, відповідно, за висновок щодо придатності до військової служби. Бувають випадки, коли громадянин був визнаний придатним, а підрозділи ЗСУ не приймають такого мобілізованого через проблеми зі здоров’ям. У такій ситуації потрібно оскаржувати висновок ВЛК.

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Це можна зробити у досудовому порядку, причому у двох різних форматах.