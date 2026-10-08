Обязательно ли издавать приказ о воинском учете: правила 2027 года

Люди на приёме в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Хотя законодательство прямо не обязывает все компании издавать приказ о состоянии воинского учета, инспекторы ТЦК во время проверок придерживаются иной позиции. Чтобы избежать конфликтов и возможных штрафов, юристы и кадровики советуют каждому предприятию, независимо от наличия подчиненных филиалов, ежегодно до 1 февраля оформлять этот документ.

Об этом говорится в статье 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Законодательные требования к приказу

Вопрос отчетности кадровых подразделений четко регламентируется Порядком организации и ведения воинского учета, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487. Согласно пункту 72 этого Порядка, обязанность издавать приказ о состоянии воинского учета за прошлый год и задачах на следующий год возлагается только на те компании, которые имеют в своем подчинении другие предприятия или разветвленную сеть филиалов. Соответственно, с юридической точки зрения, локальный бизнес, не имеющий таких крупных подчиненных структур, освобождается от необходимости подготовки такого отчетного документа.

В ходе аудита бизнеса контролирующие органы часто игнорируют исключения, прописанные в постановлении правительства. Представители ТЦК и СП, Генерального штаба и местных государственных администраций настаивают на том, чтобы приказ имелся в наличии абсолютно на каждом предприятии. Отсутствие этого документа инспекторы могут трактовать как нарушение правил ведения воинского учета, что грозит руководству компании длительными спорами, судебными разбирательствами и штрафами.

Чтобы не подвергать компанию рискам во время визита контролирующих органов, эксперты по кадровому делопроизводству советуют пойти навстречу негласным требованиям ТЦК. Составление одного внутреннего документа занимает значительно меньше времени, чем доказательство своей правоты инспекторам.

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Оптимальный алгоритм действий для любого предприятия выглядит следующим образом:

ежегодно до 1 февраля руководитель должен подписать приказ о состоянии воинского учета;

в документе следует зафиксировать результаты работы ответственных сотрудников за прошлый год;

отдельным пунктом следует прописать ключевые задачи для кадровой службы на текущий год, направленные на улучшение взаимодействия с ТЦК.

Такой превентивный шаг полностью устранит вопросы со стороны проверяющих и обеспечит бесперебойную работу предприятия в сфере воинского учета.

Новини.LIVE сообщали, что бумажное призывное удостоверение больше не подтверждает актуальный статус военнообязанного. Оно лишь покажет, что человек является призывником. Сейчас официальным подтверждением служит документ с QR-кодом в приложении на телефоне или распечатанный на бумаге.

Снять себя с воинского учета по возрасту в 60 или 65 лет можно онлайн автоматически. Теперь это происходит через приложения «Дія» или «Резерв+». Для этого не нужно обращаться в ТЦК, а сам бумажный военный билет остается у владельца и больше не изымается.