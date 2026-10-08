Чи обов'язково видавати наказ про військовий облік: правила 2027

Люди на прийомі у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Хоча законодавство прямо не зобов'язує всі компанії видавати наказ про стан військового обліку, інспектори ТЦК під час перевірок дотримуються іншої позиції. Аби уникнути конфліктів та можливих штрафів, юристи та кадровики радять кожному підприємству, незалежно від наявності підпорядкованих філій, щороку до 1 лютого оформлювати цей документ.

На цьому наголосили у статті 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Законодавчі вимоги щодо наказу

Питання звітності кадрових підрозділів чітко регламентується Порядком організації та ведення військового обліку, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487. Згідно зі змістом пункту 72 цього Порядку, обов'язок видавати наказ про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік покладається лише на ті компанії, які мають у своєму підпорядкуванні інші підприємства чи розгалужену мережу філій. Відповідно, з юридичної точки зору, локальний бізнес, який не має таких великих підлеглих структур, звільняється від необхідності готувати такий звітний документ.

Під час аудиту бізнесу контролюючі органи часто ігнорують винятки, прописані в урядовій постанові. Представники ТЦК та СП, Генерального штабу та місцевих державних адміністрацій наполягають на тому, щоб наказ був у наявності абсолютно на кожному підприємстві. Відсутність цього документа інспектори можуть трактувати як порушення правил ведення військового обліку, що загрожує керівництву компанії тривалими суперечками, судами та штрафами.

Щоб не наражати компанію на ризики під час візиту контролюючих органів, експерти з кадрового діловодства радять піти назустріч негласним вимогам ТЦК. Складання одного внутрішнього документа займає значно менше часу, ніж доведення своєї правоти інспекторам.

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Оптимальний алгоритм дій для будь-якого підприємства виглядає так:

щороку до 1 лютого керівник має підписати наказ про стан військового обліку;

у документі слід зафіксувати результати роботи відповідальних працівників за минулий рік;

окремим пунктом варто прописати ключові завдання для кадрової служби на поточний рік, спрямовані на покращення взаємодії з ТЦК.

Такий превентивний крок повністю зніме питання з боку перевіряльників та гарантуватиме спокійну роботу підприємства у сфері військового обліку.

Новини.LIVE повідомляли, що паперове приписне свідоцтво більше не підтверджує актуальний статус військовозобов'язаного. Воно лише покаже, що людина є призовником. Зараз офіційним підтвердженням слугує документ із QR-кодом у застосунку на телефоні або роздрукований на папері.

Знятися з військового обліку за віком у 60 чи 65 років можна онлайн автоматично. Це тепер відбувається через "Дію" чи "Резерв+". Іти до ТЦК для цього не потрібно, а сам паперовий військовий квиток залишається у власника і більше не вилучається.