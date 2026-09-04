С какого числа вступает в силу отсрочка для студентов в 2026 году

Обучение. Фото: Одесский ОТЦК и СП

Дата издания приказа о зачислении в высшее учебное заведение не является отправной точкой для получения отсрочки от мобилизации. Например, если официальный документ был выдан в конце августа 2026 года, но учебный процесс начинается только 1 октября, военнообязанный не сможет сразу подтвердить свой статус в ТЦК или электронном кабинете.

Почему так происходит, объяснил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Мужчина не может сразу оформить отсрочку после зачисления в университет

Причина того, почему иногда военнообязанные не могут немедленно подать заявление на отсрочку после поступления в университет, заключается в том, что высшие учебные заведения физически не выдают студентам справки из ЕДЕБО до первого дня занятий. Кроме того, на этапе зачисления ещё не происходит распределение по группам, номера которых необходимо указывать во внутренних формах вузов. Поэтому мобильное приложение «Резерв+» в течение длительного времени не имеет никакой информации о новом студенте.

Электронная система Министерства обороны не анализирует бумажные приказы от университетов. Автоматическая верификация студента происходит исключительно через обмен данными с ЕДЕБО.

По словам правозащитника, оформить отсрочку мужчина сможет не ранее даты записи о получении образования.

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"Через "Резерв+" мужчина сможет получить отсрочку не раньше 01.10.2026, когда в ЕДЕБО запись об обучении станет актуальной. "Резерв+" не анализирует приказ от 28.08.2026, а автоматически проверяет данные ЕДЕБО. Поэтому 1 октября можно подавать запрос. Если учебное заведение к этой дате еще не внесет окончательные данные, отсрочка появится только после их обновления в ЕДЕБО", — пояснил нюанс юрист.

Также Новини.LIVE писали, что переоформление отсрочки по новому основанию больше не аннулирует действующую защиту. Поэтому старая отсрочка остается в силе, пока рассматривается новое заявление. Правительство дало комиссиям на принятие решения от 7 до 15 рабочих дней и прямо запретило направлять людей на ВЛК в это время.

Выпускники колледжей, планирующие поступать в университет, на время вступительной кампании теряют отсрочку от призыва. Адвокаты отмечают, что спрятаться от повесток, находясь на длительных больничных или в отпусках за свой счет, не получится. Хотя Трудовой кодекс и разрешает отсутствовать на работе, от обязанностей перед военкоматом это нисколько не избавляет.