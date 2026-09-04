Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Наказ про зарахування ще не дає відстрочку: що залежить від ЄДЕБО

Наказ про зарахування ще не дає відстрочку: що залежить від ЄДЕБО

Ua ru
4 вересня 2026 18:20
З якої дати діє відстрочка для студентів у 2026 році
Навчання. Фото: Одеський ОТЦК та СП

Дата виходу наказу про зарахування до закладу вищої освіти не є точкою відліку для отримання відстрочки від мобілізації. Наприклад, якщо офіційний документ випустили наприкінці серпня 2026 року, але навчальний процес стартує лише 1 жовтня, військовозобов'язаний не зможе одразу підтвердити свій статус у ТЦК чи електронному кабінеті.

Чому так відбувається пояснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чоловік не може одразу зробити відстрочку після зарахування до університету

Причиною того, чому інколи військовозобов'язані не можуть негайно податися на відстрочку після вступу до університету полягає в тому, що заклади вищої освіти  фізично не видають студентам довідки з ЄДЕБО до першого дня занять. Крім того, на етапі зарахування ще не існує розподілу по групах, номери яких необхідно вказувати у внутрішніх формах вишів. Тому мобільний застосунок "Резерв+" тривалий час не має жодної інформації про нового здобувача освіти.

Електронна система Міністерства оборони не аналізує паперові накази від університетів. Автоматична верифікація студента відбувається виключно через обмін даними з ЄДЕБО.

За словами правозахисника, оформити відстрочку чоловік зможе не раніше дня запису про здобуття освіти. 

Читайте також:

"Через Резерв+ чоловік зможе отримати відстрочку не раніше 01.10.2026, коли в ЄДЕБО запис про навчання стане поточним. Резерв+ не аналізує наказ від 28.08.2026, а автоматично перевіряє відомості ЄДЕБО. Тому 1 жовтня можна подавати запит. Якщо заклад на цю дату ще не внесе остаточні дані, відстрочка з’явиться лише після їх оновлення в ЄДЕБО", — пояснив нюанс правознавець.

Також Новини.LIVE писали, що переоформлення відстрочки за новою підставою більше не анулює діючий захист. Тому стара відстрочка залишається чинною, поки розглядають нову заяву. Уряд дав комісіям на рішення від 7 до 15 робочих днів і прямо заборонив відправляти людей на ВЛК у цей час.

Випускники коледжів, які планують іти до університету, на час вступної кампанії втрачають бронь від призову. Адвокати наголошують, що сховатися від повісток на довгих лікарняних чи у відпустках за власний рахунок не вийде. Хоч трудовий кодекс і дозволяє бути відсутнім на роботі, від обов'язків перед військкоматом це ніяк не рятує.

студенти військовий облік мобілізація Університет відстрочка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації