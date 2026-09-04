З якої дати діє відстрочка для студентів у 2026 році

Навчання. Фото: Одеський ОТЦК та СП

Дата виходу наказу про зарахування до закладу вищої освіти не є точкою відліку для отримання відстрочки від мобілізації. Наприклад, якщо офіційний документ випустили наприкінці серпня 2026 року, але навчальний процес стартує лише 1 жовтня, військовозобов'язаний не зможе одразу підтвердити свій статус у ТЦК чи електронному кабінеті.

Чому так відбувається пояснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чоловік не може одразу зробити відстрочку після зарахування до університету

Причиною того, чому інколи військовозобов'язані не можуть негайно податися на відстрочку після вступу до університету полягає в тому, що заклади вищої освіти фізично не видають студентам довідки з ЄДЕБО до першого дня занять. Крім того, на етапі зарахування ще не існує розподілу по групах, номери яких необхідно вказувати у внутрішніх формах вишів. Тому мобільний застосунок "Резерв+" тривалий час не має жодної інформації про нового здобувача освіти.

Електронна система Міністерства оборони не аналізує паперові накази від університетів. Автоматична верифікація студента відбувається виключно через обмін даними з ЄДЕБО.

За словами правозахисника, оформити відстрочку чоловік зможе не раніше дня запису про здобуття освіти.

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"Через Резерв+ чоловік зможе отримати відстрочку не раніше 01.10.2026, коли в ЄДЕБО запис про навчання стане поточним. Резерв+ не аналізує наказ від 28.08.2026, а автоматично перевіряє відомості ЄДЕБО. Тому 1 жовтня можна подавати запит. Якщо заклад на цю дату ще не внесе остаточні дані, відстрочка з’явиться лише після їх оновлення в ЄДЕБО", — пояснив нюанс правознавець.

Також Новини.LIVE писали, що переоформлення відстрочки за новою підставою більше не анулює діючий захист. Тому стара відстрочка залишається чинною, поки розглядають нову заяву. Уряд дав комісіям на рішення від 7 до 15 робочих днів і прямо заборонив відправляти людей на ВЛК у цей час.

Випускники коледжів, які планують іти до університету, на час вступної кампанії втрачають бронь від призову. Адвокати наголошують, що сховатися від повісток на довгих лікарняних чи у відпустках за власний рахунок не вийде. Хоч трудовий кодекс і дозволяє бути відсутнім на роботі, від обов'язків перед військкоматом це ніяк не рятує.