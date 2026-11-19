Военный учет и взаимодействие с ТЦК для предпринимателей. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Многие руководители предприятий ошибочно полагают, что с наступлением нового календарного года им придётся заново формировать всю папку документов по воинскому учёту. На самом деле правила, прописанные в постановлении правительства № 1487, четко разделяют документы на две категории: те, которые оформляются один раз и навсегда, и те, которые требуют ежегодного обновления для ТЦК.

Соответствующее разъяснение дали специалисты по кадровому учету и трудовому праву на портале Kadroland, передает Новини.LIVE.

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Что кадровики должны делать для ТЦК осенью

Каждую осень бизнес должен решать, нужно ли лицу, ведущему военный учет в компании, проходить курсы повышения квалификации. Правительство определило крайний срок — 1 октября. Эксперты советуют зафиксировать это в письменной форме и издать краткий приказ о том, есть ли такая необходимость или нет.

Здесь важно не путать оценку с самим обучением. Писать такой приказ нужно ежегодно, но реально отправлять сотрудника на курсы закон требует лишь раз в пять лет.

Как утверждать график сверки документов

Компания обязана регулярно проверять, совпадают ли её данные с тем, что указано в военных билетах подчинённых. Для этого составляется специальный график на весь год. Как только год заканчивается — нужно составлять новый.

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Но для введения этого графика в действие директору не обязательно издавать отдельный приказ. Руководителю достаточно просто поставить свою подпись и гриф утверждения на самом бланке графика.

Отчетный приказ до 1 февраля и в чём может заключаться ловушка от ТЦК

Самый спорный документ в военном учете — это приказ о результатах работы за прошлый год и планах на текущий. Его нужно успеть издать до 1 февраля.

Юридический нюанс заключается в том, что в постановлении эта обязанность прописана для компаний, имеющих филиалы или подчинённые структуры. Однако на практике инспекторы ТЦК требуют этот отчёт от абсолютно всех предприятий, даже от небольших фирм. Юристы советуют не спорить с военкоматами и на всякий случай готовить этот приказ ежегодно, чтобы уберечься от ненужных штрафов.

Кого не нужно переназначать ответственным за воинский учет

Приказ, которым директор когда-то назначил ответственного за взаимодействие с военкоматом, действует бессрочно. Если человек работает на той же должности и его обязанности не изменились, переписывать этот документ каждый месяц не нужно. Новые приказы в этой сфере появляются только тогда, когда возникает реальная кадровая необходимость, например, при увольнении сотрудника.

Новини.LIVE сообщали ранее, что ведение воинского учета на предприятиях имеет ряд четких ограничений и требований, которых работодатели должны строго придерживаться. В частности, кадровики не имеют права требовать от работника пройти военно-медицинскую комиссию, если у него есть действующая отсрочка. Сейчас направление выдает исключительно ТЦК, а закон запрещает направлять на медосмотр людей, у которых еще не истек срок освобождения от призыва.

В то же время наличие у работника военно-учетной специальности 999 не создает проблем при ведении учета для бизнеса. Такие люди трудоустраиваются и бронируются на общих основаниях, поэтому работодателю не нужно подавать о них отдельные сведения в Пенсионный фонд или отправлять подчиненных в военкомат для уточнения статуса.

Однако требование проводить ежегодную сверку учетных данных касается абсолютно всех компаний, даже если в штате числится лишь один военнообязанный руководитель. В подобной ситуации директор вынужден оформить приказ на себя, утвердить график и заполнить необходимые журналы, чтобы избежать штрафов или замечаний со стороны ТЦК.