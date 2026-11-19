Військовий облік та взаємодія з ТЦК для підприємців. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Багато керівників підприємств помилково вважають, що з настанням нового календарного року їм доведеться заново формувати всю папку документів з військового обліку. Насправді правила, прописані в урядовій постанові № 1487, чітко розділяють папери на дві категорії: ті, що робляться раз і назавжди, та ті, які вимагають щорічного оновлення для ТЦК.

Відповідне роз'яснення дали фахівці з кадрового обліку та трудового права на порталі Kadroland, передає Новини.LIVE.

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Що кадровики мають робити для ТЦК восени

Щоосені бізнес має вирішувати, чи потрібно людині, яка веде військовий облік на фірмі, йти на курси підвищення кваліфікації. Уряд визначив дедлайн — 1 жовтня. Експерти радять фіксувати це письмово і видати короткий наказ про те, є така потреба чи немає.

Тут важливо не плутати оцінку з самим навчанням. Писати такий наказ треба щороку, але реально відправляти працівника на курси закон вимагає лише раз на п'ять років.

Як затверджувати графік звіряння документів

Компанія зобов'язана регулярно перевіряти, чи збігаються її дані з тим, що написано у військових квитках підлеглих. Для цього складається спеціальний графік на весь рік. Щойно рік закінчується — потрібно робити новий.

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Але для введення цього графіка в дію директору не обов'язково видавати окремий наказ. Керівнику достатньо просто поставити свій підпис і гриф затвердження на самому бланку графіка.

Звітний наказ до 1 лютого та у чому може бути пастка від ТЦК

Найсуперечливіший документ у військовому обліку — це наказ про результати роботи за минулий рік та плани на поточний. Його треба встигнути видати до 1 лютого.

Юридичний нюанс полягає в тому, що в постанові цей обов'язок прописали для компаній, які мають філії чи підпорядковані структури. Проте на практиці інспектори ТЦК вимагають цей звіт від абсолютно всіх бізнесів, навіть від невеликих фірм. Юристи радять не сперечатися з військкомами та про всяк випадок готувати цей наказ щороку, щоб уберегтися від непотрібних штрафів.

Кого не треба перепризначати на відповідальність за військовий облік

Наказ, яким директор колись призначив відповідального за комунікацію з військкоматом, має безстрокову дію. Якщо людина працює на тій самій посаді і її обов'язки не змінилися, переписувати цей документ щосічня не треба. Нові накази в цій сфері з'являються лише тоді, коли виникає реальна кадрова необхідність, наприклад, при звільненні співробітника.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що ведення військового обліку на підприємствах має низку чітких обмежень та вимог, яких роботодавці повинні суворо дотримуватися. Зокрема, кадровики не мають права вимагати від працівника пройти військово-лікарську комісію, якщо він має чинну відстрочку. Зараз направлення видає виключно ТЦК, а закон забороняє відправляти на медогляд людей, у яких іще не сплив термін звільнення від призову.

Водночас наявність у працівника військово-облікової спеціальності 999 не створює проблем у веденні обліку для бізнесу. Такі люди працевлаштовуються та бронюються на загальних підставах, тому роботодавцю не треба подавати про них окремі відомості до Пенсійного фонду чи відправляти підлеглих до військкомату для уточнення статусу.

Однак вимога проводити щорічну звірку облікових даних стосується абсолютно всіх компаній, навіть якщо в штаті числиться лише один військовозобов'язаний керівник. У подібній ситуації директор змушений оформити наказ сам на себе, затвердити графік і заповнити необхідні журнали, аби уникнути штрафів чи зауважень від ТЦК.