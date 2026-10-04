Как обновить Резерв+ для входа через биометрические документы в Дії

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Украинцы получили альтернативный способ доступа к своим данным в приложении "Резерв+". Отныне для входа можно использовать "Дія.Підпис", что значительно упрощает процесс авторизации. Наряду с этим разработчики ужесточили требования к PIN-кодам и обновили систему обращений в службу поддержки.

Об этом сообщили во Львовском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Альтернативный вход в «Резерв+»

Пользователям предлагаются два равнозначных варианта авторизации. Доступен традиционный вход с помощью BankID или новый метод с использованием "Дія.Підпис".

Чтобы воспользоваться нововведением, владельцам смартфонов необходимо обновить мобильное приложение до самой последней версии. После этого на экране приветствия должна появиться опция "Войти через Дія".

Сама процедура требует подтверждения личности через "Дія.Підпис", после чего система автоматически вернет пользователя обратно в "Резерв+". Однако во Львовском ОТЦК и СП отмечают, что обновление развертывается поэтапно. Если после загрузки последней версии новая кнопка не появилась, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Достаточно просто продолжить пользоваться привычным BankID.

Читайте также:

Главным условием для использования альтернативного входа является наличие сгенерированной «Дія.Підпис». Создать её можно непосредственно в приложении "Дія", но для этого гражданин должен иметь биометрический заграничный паспорт или ID-карту.

"В обновленной версии "Резерв+" также повысили стабильность авторизации, ужесточили требования к PIN-кодам и обновили интерфейс обращений в службу поддержки. Обновите "Резерв+" до последней версии и пользуйтесь доступным способом авторизации", — подчеркнули в ТЦК.

Также Новини.LIVE сообщали, что военно-учетный документ обязаны постоянно иметь при себе все мужчины, даже если у них есть бронь или официальная отсрочка. Установленное приложение "Резерв+" не отменяет требования предъявлять данные по требованию.

До конца года военнообязанные должны успеть обновить личные данные в системе учета. Параллельно бизнес должен провести ежегодную сверку списков сотрудников с ТЦК и подать отчетность об имеющемся на балансе транспорте.

Военно-медицинская комиссия необходима исключительно для оценки годности к военной службе. Если гражданин имеет подтвержденное право на отсрочку или бронирование от мобилизации, закон не требует прохождения ВВК для их оформления.