Як оновити Резерв+ для входу через біометричні документи в Дії

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Українці отримали альтернативний спосіб доступу до своїх даних у застосунку "Резерв+". Відтепер для входу можна використовувати "Дія.Підпис", що значно спрощує процес авторизації. Разом із цим розробники посилили вимоги до PIN-кодів та оновили систему звернень до служби підтримки.

На цьому наголосили в Львівському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Альтернативний вхід в Резерв+

Користувачам пропонують два рівнозначні варіанти авторизації. Доступний традиційний вхід за допомогою BankID або новий метод із використанням "Дія.Підпис".

Щоб скористатися нововведенням, власникам смартфонів необхідно оновити мобільний застосунок до найсвіжішої версії. Після цього на екрані вітання має з'явитися опція "Увійти через Дію".

Сама процедура вимагає підтвердження особи через "Дія.Підпис", після чого система автоматично поверне користувача назад у "Резерв+". Проте у Львівському ОТЦК та СП наголошують, що оновлення розгортається хвилями. Якщо після завантаження останньої версії нова кнопка не з'явилася, не потрібно виконувати жодних додаткових дій. Достатньо просто продовжити користуватися звичним BankID.

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Головною умовою для використання альтернативного входу є наявність згенерованого "Дія.Підпис". Створити його можна безпосередньо в застосунку "Дія", але для цього громадянин повинен мати біометричний закордонний паспорт або ID-картку.

"В оновленій версії Резерв+ також підвищили стабільність авторизації, посилили вимоги до PIN-кодів та оновили інтерфейс звернень до служби підтримки.

Оновіть Резерв+ до останньої версії та користуйтеся доступним способом авторизації", — наголосили в ТЦК.

Також Новини.LIVE інформували, що військово-обліковий документ зобов'язані постійно мати при собі всі чоловіки, навіть якщо вони мають бронь або офіційну відстрочку. Встановлений додаток "Резерв+" не скасовує вимоги пред'являти дані на вимогу.

До завершення року військовозобов'язані мають встигнути оновити персональні дані в системі обліку. Паралельно бізнес повинен провести щорічне звіряння списків працівників із ТЦК та подати звітність щодо наявного на балансі транспорту.

Військово-лікарська комісія потрібна виключно для оцінки придатності до військової служби. Якщо громадянин має підтверджене право на відстрочку або бронь від мобілізації, проходити ВЛК для їхнього оформлення закон не вимагає.