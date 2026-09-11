Пропавшие без вести в ВСУ: как семье получить выплаты

Оформление документов. Фото: коллаж Новини.LIVE.

Родственники пропавших без вести военнослужащих не могут получить единовременную денежную помощь или наследство без решения суда. Очень важно официально признать военнослужащего умершим, ведь статус пропавшего без вести лишает семьи доступа к выплатам и имуществу военнослужащего. Чтобы изменить эту ситуацию, родственникам необходимо обратиться в местный суд. При наличии актов с части и показаний свидетелей признать военнослужащего умершим можно ещё до окончания войны.

Об этом сообщил юрист по военному праву Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Процедура объявления военнослужащего умершим

Сам по себе статус пропавшего без вести лишает родственников военнослужащего права на получение единовременной денежной помощи от государства.

Основным основанием для начисления этих средств является исключительно факт смерти защитника. Чтобы преодолеть эту правовую неопределенность и поддержать семью финансово, статус бойца необходимо изменить в судебном порядке. Объявление судом человека умершим имеет те же юридические последствия, что и физическая смерть.

После вступления решения в законную силу автоматически открывается наследство, благодаря чему семья получает право переоформить на себя все движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее военнослужащему, а также подать документы на выплату денежной помощи в связи с его гибелью.

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Сроки обращения в суд

Процедура признания человека умершим имеет четкие временные рамки. Согласно статье 46 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо, пропавшее без вести в результате вооруженного конфликта или военных действий, суд может объявить умершим только по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Однако закон предусматривает исключения для конкретных обстоятельств дела, что заставит соответствующие органы признать смерть раньше. Судьи наделены полномочиями принять такое решение ещё до официального завершения войны, но для этого с момента исчезновения военнослужащего должно пройти не менее шести месяцев. Требовать такого статуса сразу после исчезновения невозможно.

Процедура и необходимые доказательства

Дела этой категории рассматриваются местными общими судами по правилам отдельного производства. Родственникам необходимо подать соответствующее заявление, в котором четко указать цель объявления лица умершим и подробно изложить все обстоятельства, указывающие на вероятную гибель.

Для успешного рассмотрения дела семье необходимо заранее собрать весомую доказательную базу. Ключевым доказательством в пользу гибели бойца являются показания свидетелей.

Также суд потребует официальное уведомление об исчезновении без вести от районного ТЦК и СП. Со стороны воинской части необходимо предоставить приказ командира о переводе в статус пропавшего без вести, акт проведения служебного расследования по данному факту и специальную справку, подтверждающую непосредственное участие военнослужащего в боевых действиях, обеспечении национальной безопасности или сдерживании вооруженной агрессии.

Новини.LIVE также публиковали советы юристов относительно документов для воинского учета. В частности, отправка судебных исков, жалоб или заявлений об отсрочке требует доказательств того, какие именно документы находились в конверте. Читайте, что такое письмо с описью вложения и как его правильно заполнить.

Если же в приложении "Резерв+" внезапно исчезла запись о действующей отсрочке, нужно сразу подать повторный запрос в систему «Оберег». Подтвердить и восстановить свой статус можно через интернет или лично, обратившись в ЦНАП или военкомат. Затягивать с этим опасно, поскольку любое несоответствие в документах грозит немалыми штрафами за нарушение воинского учета.