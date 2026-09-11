Зниклі безвісти в ЗСУ: як родині отримати виплати

Оформлення документів. Фото: колаж Новини.LIVE.

Родичі зниклих безвісти військових не можуть отримати одноразову грошову допомогу чи спадщину без рішення суду. Дуже важливо законно визнати захисника померлим, адже статус зниклого безвісти блокує родинам доступ до виплат та майна бійця. Аби змінити це, родичам необхідно звернутися до місцевого суду. За наявності актів з частини та показів свідків, визнати військового померлим можна ще до закінчення війни.

Про це повідомив юрист військового права Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Процедура оголошення військового померлим

Сам по собі статус зниклої безвісти особи позбавляє родичів військовослужбовця права на отримання одноразової грошової допомоги від держави.

Базовою підставою для нарахування цих коштів є виключно факт смерті захисника. Аби подолати цю правову невизначеність і підтримати сім'ю фінансово, статус бійця необхідно змінити в судовому порядку. Оголошення судом людини померлою має ті самі юридичні наслідки, що й фізична смерть.

Після набуття рішенням законної сили автоматично відкривається спадщина, завдяки чому родина отримує право переоформити на себе все рухоме та нерухоме майно, що належало військовому, а також подати документи на виплату грошової допомоги у зв'язку з його загибеллю.

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Строки звернення до суду

Процедура визнання людини померлою має чіткі часові межі. Згідно зі статтею 46 Цивільного кодексу України, фізичну особу, яка зникла безвісти через збройний конфлікт чи воєнні дії, суд може оголосити померлою лише після того, як сплине два роки від дня закінчення воєнних дій.

Проте закон передбачає винятки для конкретних обставин справи, що змусить відповідні органи визнати смерть швидше. Судді наділені повноваженнями ухвалити таке рішення ще до офіційного завершення війни, але для цього від моменту зникнення військового має пройти не менше ніж шість місяців. Вимагати такого статусу одразу після зникнення неможливо.

Процедура та необхідні докази

Справи цієї категорії розглядають місцеві загальні суди за правилами окремого провадження. Родичам необхідно подати відповідну заяву, у якій чітко прописати мету оголошення особи померлою та детально викласти всі обставини, що вказують на ймовірну загибель.

Для успішного розгляду справи сім'ї потрібно заздалегідь зібрати вагому доказову базу. Ключовим свідченням на користь загибелі бійця є покази свідків.

Також суд вимагатиме офіційне сповіщення про зникнення безвісти від районного ТЦК та СП. З боку військової частини необхідно надати наказ командира про переведення у статус зниклого безвісти, акт проведення службового розслідування за цим фактом та спеціальну довідку, яка підтверджує безпосередню участь військовослужбовця у бойових діях, забезпеченні національної безпеки або стримуванні збройної агресії.

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Якщо ж у застосунку "Резерв+" раптово зник запис про дійсну відстрочку, потрібно відразу подати повторний запит до системи "Оберіг". Підтвердити та повернути свій статус можна через інтернет або особисто звернувшись до ЦНАПу чи військкомату. Зволікати з цим небезпечно, оскільки будь-яка невідповідність у документах загрожує чималими штрафами за порушення військового обліку.