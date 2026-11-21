Беременность жены и отсрочка в «Резерв+». Фото: коллаж Новини.LIVE

Ожидание рождения ребенка в семье не является законным основанием для отсрочки призыва мужчины в ряды ВСУ. Согласно действующему законодательству о мобилизации, сам факт беременности супруги никоим образом не гарантирует военнообязанному отсрочку, однако ситуация может измениться уже после рождения ребенка.

Об этом напомнили в Житомирском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Почему беременность супруги не является основанием для отсрочки

Украинское законодательство содержит строгий перечень условий, при которых военнообязанные граждане освобождаются от мобилизации. Ожидание пополнения в семье часто вызывает вопросы относительно возможного призыва будущего отца.

Однако статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не рассматривает беременность женщины как самостоятельную причину для предоставления её мужу отсрочки. Соответственно, ТЦК и СП имеют полное право направить такого гражданина на прохождение военной службы на общих основаниях.

Когда рождение ребенка дает мужу право на отсрочку

В то же время юридический статус военнообязанного может существенно измениться после родов. В соответствии с пунктом 15 части первой статьи 23 профильного закона, если после рождения ребенка один из супругов уже находится в рядах Сил обороны, другой автоматически получает законное право на отсрочку. То есть уход за новорождённым гарантирует защиту от призыва исключительно при условии прохождения военной службы другим из родителей.

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Несмотря на то, что сам факт беременности не спасает от мобилизации, мужчина может получить отсрочку еще до рождения ребенка, если у него есть другие предусмотренные законом основания. В частности, призыв в армию не грозит тем гражданам, которые уже воспитывают троих или более несовершеннолетних детей.

Кроме того, отсрочка предоставляется мужчинам, чьи жены имеют установленную I или II группу инвалидности. Также закон защищает военнообязанных, осуществляющих постоянный уход за женой. Однако такое основание действует только в том случае, когда женщина действительно нуждается в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья и это официально подтверждено соответствующими медицинскими заключениями.

Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные рискуют мгновенно лишиться права на отсрочку без дополнительных разъяснений со стороны ТЦК, как только у них меняются жизненные обстоятельства. Во Львовском ТЦК и СП объяснили, какие основания чаще всего приводят к потере отсрочки.

Если в военкомате отказываются давать отсрочку из-за инвалидности супруги, это ещё не приговор. Комиссии нередко ошибаются или безосновательно требуют лишние документы, которых нет в перечне. Такие решения ТЦК можно и нужно обжаловать, чтобы через суд или вышестоящие инстанции отстоять гарантированное законом право.