Мобилизация мужа беременной жены: что говорит закон
Ожидание рождения ребенка в семье не является законным основанием для отсрочки призыва мужчины в ряды ВСУ. Согласно действующему законодательству о мобилизации, сам факт беременности супруги никоим образом не гарантирует военнообязанному отсрочку, однако ситуация может измениться уже после рождения ребенка.
Об этом напомнили в Житомирском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Почему беременность супруги не является основанием для отсрочки
Украинское законодательство содержит строгий перечень условий, при которых военнообязанные граждане освобождаются от мобилизации. Ожидание пополнения в семье часто вызывает вопросы относительно возможного призыва будущего отца.
Однако статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не рассматривает беременность женщины как самостоятельную причину для предоставления её мужу отсрочки. Соответственно, ТЦК и СП имеют полное право направить такого гражданина на прохождение военной службы на общих основаниях.
Когда рождение ребенка дает мужу право на отсрочку
В то же время юридический статус военнообязанного может существенно измениться после родов. В соответствии с пунктом 15 части первой статьи 23 профильного закона, если после рождения ребенка один из супругов уже находится в рядах Сил обороны, другой автоматически получает законное право на отсрочку. То есть уход за новорождённым гарантирует защиту от призыва исключительно при условии прохождения военной службы другим из родителей.
Несмотря на то, что сам факт беременности не спасает от мобилизации, мужчина может получить отсрочку еще до рождения ребенка, если у него есть другие предусмотренные законом основания. В частности, призыв в армию не грозит тем гражданам, которые уже воспитывают троих или более несовершеннолетних детей.
Кроме того, отсрочка предоставляется мужчинам, чьи жены имеют установленную I или II группу инвалидности. Также закон защищает военнообязанных, осуществляющих постоянный уход за женой. Однако такое основание действует только в том случае, когда женщина действительно нуждается в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья и это официально подтверждено соответствующими медицинскими заключениями.
Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные рискуют мгновенно лишиться права на отсрочку без дополнительных разъяснений со стороны ТЦК, как только у них меняются жизненные обстоятельства. Во Львовском ТЦК и СП объяснили, какие основания чаще всего приводят к потере отсрочки.
Если в военкомате отказываются давать отсрочку из-за инвалидности супруги, это ещё не приговор. Комиссии нередко ошибаются или безосновательно требуют лишние документы, которых нет в перечне. Такие решения ТЦК можно и нужно обжаловать, чтобы через суд или вышестоящие инстанции отстоять гарантированное законом право.