Вагітність дружини та відстрочка в Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Очікування дитини в родині не є законною підставою для відстрочки чоловіка від мобілізації до лав ЗСУ. Згідно з чинним законодавством про мобілізацію, сам факт вагітності дружини ніяк не гарантує військовозобов'язаному відстрочки, проте ситуація може змінитися вже після появи немовляти на світ.

Про це нагадали у Житомирському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Чому вагітність дружини не є підставою для відстрочки

Українське законодавство містить суворий перелік умов, за яких військовозобов'язані громадяни звільняються від мобілізації. Очікування поповнення у сім'ї часто викликає питання щодо можливого призову майбутнього батька.

Але стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не розглядає вагітність жінки як самостійну причину для надання її чоловікові відстрочки. Відповідно, ТЦК та СП мають повне право направити такого громадянина на проходження військової служби на загальних засадах.

Коли поява дитини дає право чоловікові на відстрочку

Водночас юридичний статус військовозобов'язаного може суттєво змінитися після пологів. Відповідно до пункту 15 частини першої статті 23 профільного закону, якщо після народження немовляти один із подружжя вже перебуває у лавах Сил оборони, інший автоматично отримує законне право на відстрочку. Тобто догляд за новонародженим гарантує захист від призову виключно за умови військової служби іншого з батьків.

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Попри те, що сам факт вагітності не рятує від мобілізації, чоловік може отримати відстрочку ще до народження дитини, якщо має інші передбачені законом підстави. Зокрема, направлення до армії не загрожує тим громадянам, які вже утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.

Крім того, відстрочка надається чоловікам, чиї дружини мають встановлену I або II групу інвалідності. Також закон захищає військовозобов'язаних, які здійснюють постійний догляд за дружиною. Проте така підстава діє лише у тому разі, коли жінка дійсно потребує постійного стороннього догляду за станом здоров'я і це офіційно підтверджено відповідними медичними висновками.

Новини.LIVE інформували, що військовозобов'язані ризикують миттєво втратити право на відстрочку без додаткових роз'яснень від ТЦК, щойно у них змінюються життєві обставини. В Львівському ТЦК та СП пояснили, які підстави найчастіше призводять до втрати відстрочки.

Якщо у військкоматі відмовляються давати відстрочку через інвалідність дружини, це ще не вирок. Комісії нерідко помиляються або безпідставно вимагають зайві папери, яких немає в переліку. Такі рішення ТЦК можна й варто оскаржувати, щоб через суд чи вищі інстанції відстояти гарантоване законом право.