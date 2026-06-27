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Главная Мобилизация Призыв в Украине: Лубинец объяснил, что ждет непригодных мобилизованных

Призыв в Украине: Лубинец объяснил, что ждет непригодных мобилизованных

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 04:30
Где будут служить непригодные к военной службе, которых мобилизовали в армию
Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Сотрудники ТЦК и СП иногда мобилизуют людей, которые не могут проходить военную службу. Речь идет о гражданах, которые непригодны по возрасту или состоянию здоровья. Если воинские части не соглашаются принять таких мобилизованных, этих людей могут оформить как представителей военкомата.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Как непригодные к службе попадают под мобилизацию

По словам омбудсмена, во время мобилизационных процедур представители ТЦК и СП не всегда учитывают имеющиеся медицинские документы и подтвержденные заболевания потенциальных военнослужащих.

"У нас есть случаи, когда человек сообщает о своих заболеваниях, имея даже на руках доказательства прохождения лечения, но это вообще не принимается во внимание. В результате, опять же, у нас мобилизуют людей, а потом их не хотят принимать воинские части", — заявил омбудсмен.

Если воинская часть видит, что человек не сможет выполнять боевые задачи, такого мобилизованного просто зачисляют в состав сотрудников ТЦК и СП.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что ВВК может выявить у военнообязанного заболевание, требующее оперативного вмешательства. В таком случае гражданину должны предложить оперативное вмешательство. В частности, речь идет о людях с паховой грыжей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Олега Мицика писал, что мобилизовать могут даже человека с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за ложных заключений ВВК в армию попадают люди, которые не могут служить. В частности, был случай, когда мобилизовали мужчину без значительной части черепа.

военный призыв мобилизация военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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