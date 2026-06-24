ВВК признала годным к службе человека с паховой грыжей: совет юриста

Военно-врачебная комиссия. Фото: "РБК-Україна"

Если у военнообязанного гражданина на ВВК выявили заболевание, которое лечится хирургическим путем, ему должны предложить хирургическую операцию. Это, в частности, касается таких проблем со здоровьем, как грыжи. Если же этого не было сделано, а гражданина признали годным, это заключение ВВК можно обжаловать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Зачем нужны ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета. Именно военно-врачебная комиссия определяет, годен ли гражданин к военной службе ли нет.

Таким образом, в военное время военно-врачебные комиссии помогают проводить мобилизацию военнообязанного населения. В заключении ВВК гражданина могут признать как годным, так и негодным к службе в ВСУ.

Законодательство определяет различные степени годности. Гражданин может быть признан как полностью и безусловно годным к любой службе, так и годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и т. п.

Читайте также:

Больному на ВВК должны предложить операцию

К юристам обратился гражданин, прошедший военно-врачебную комиссию и признанный годным к военной службе. При этом, как отметил мужчина, у него есть проблемы со здоровьем (паховая грыжа).

Гражданин поинтересовался, законно ли такое решение ВВК. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если гражданину не предложили хирургическое лечение, а сразу признали годным, то заключение ВВК нужно обжаловать".

Что касается самого заболевания, то, как отметил Дерий, возможны следующие варианты: "В соответствии со статьей 55 Таблицы болезней приказа МОУ № 402 при наличии грыжи обследуемым по графам I–III Таблицы болезней предлагается хирургическое лечение. После успешного лечения они признаются годными к военной службе и к обучению в военном вузе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго действует заключение ВВК во время военного положения.

Военно-врачебную комиссию во время действия военного положения необходимо проходить каждый год. Соответственно, сохраняет свою силу и заключение военно-врачебной комиссии о негодности к военной службе. Если в течение 12 месяцев процесс снятия такого гражданина с воинского учета не завершен, придется проходить новую ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что гражданин имеет право не подписывать манипулятивное заключение ВВК.

Военнообязанный гражданин имеет законное право не соглашаться с искаженным диагнозом и манипулятивным заключением военно-врачебной комиссии. Также он может настаивать на приобщении к делу соответствующих медицинских документов. Кроме того, гражданин может прямо на бланке ВВК указать, что не согласен с заключением.