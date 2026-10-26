Народный депутат Федор Вениславский. Фото: кадр из видео

В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет или вводить обязательную мобилизацию женщин, а соответствующие законодательные инициативы в настоящее время отсутствуют. При этом в будущем могут рассмотреть возможность снижения верхней возрастной границы мобилизации с 60 до 55 или даже 50 лет.

Об этом народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Изменение мобилизационного возраста в Украине

По словам Вениславского, в Верховной Раде не зарегистрированы законопроекты о снижении мобилизационного возраста. Также руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины не рассматривает мобилизацию женщин.

"Никаких инициатив и никаких идей даже по этому вопросу у руководства Министерства обороны, у руководства Вооруженных сил нет", — подчеркнул депутат.

Вениславский добавил, что даже в случае появления соответствующих законопроектов их принятие парламентом в нынешних условиях практически невозможно.

Читайте также:

В Украине могут снизить верхнюю границу мобилизации

Вениславский предположил, что в перспективе верхнюю границу мобилизационного возраста могут снизить до 55 или 50 лет.

По словам нардепа, военнослужащие старшего возраста из-за физических особенностей не всегда способны выполнять задачи на передовой, но пока изменений нет.

"На данный момент никаких изменений нет", — подчеркнул нардеп.

В настоящее время общие возрастные границы мобилизации военнообязанных мужчин остаются неизменными — от 25 до 60 лет. Призыву подлежат те, кто не имеет законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что каждое четвертое обращение в центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск ВСУ поступает от женщин. Украинки выбирают как тыловые специальности делопроизводителей и финансистов, так и боевые должности. Особой популярностью среди военнослужащих женщин пользуется направление беспилотных летательных аппаратов.

Также Новини.LIVE писал, что представители ТЦК и полиции не могут по собственному усмотрению проверять содержимое телефонов граждан. Проверка документов или поверхностный осмотр вещей не дают права читать переписку, просматривать фотографии или историю браузера. Требование разблокировать смартфон только из-за общения с представителями ТЦК или правоохранителями не имеет законных оснований.