Народний депутат Федір Веніславський. Фото: кадр із відео

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років або запроваджувати обов'язкову мобілізацію жінок, а відповідні законодавчі ініціативи наразі відсутні. При цьому у майбутньому можуть розглянути можливість зниження верхньої вікової межі мобілізації із 60 до 55 або навіть 50 років.

Про це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама

Зміна мобілізаційного віку в Україні

За словами Веніславського, у Верховній Раді не зареєстровано законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку. Також керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України не розглядає мобілізацію жінок.

"Жодних ініціатив і жодних ідей навіть із цього питання у керівництва Міністерства оборони, у керівництва Збройних сил немає", — наголосив депутат.

Веніславський додав, що навіть у разі появи відповідних законопроєктів їхнє ухвалення парламентом за нинішніх умов практично неможливе.

Читайте також:

В Україні можуть знизити верхню межу мобілізації

Веніславський припустив, що в перспективі верхню межу мобілізаційного віку можуть знизити до 55 або 50 років.

За словами нардепа, військовослужбовці старшого віку через фізичні особливості не завжди здатні виконувати завдання на передовій, але поки змін немає.

"На даний момент жодних змін немає", — підкреслив нардеп.

Наразі загальні вікові межі мобілізації військовозобов'язаних чоловіків залишаються незмінними — від 25 до 60 років. Призову підлягають ті, хто не має законних підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що кожне четверте звернення до центру рекрутингу Десантно-штурмових військ ЗСУ надходить від жінок. Українки обирають як тилові спеціальності діловодів і фінансистів, так і бойові посади. Особливо популярним серед військовослужбовиць є напрям безпілотних літальних апаратів.

Також Новини.LIVE писав, що представники ТЦК та поліції не можуть на власний розсуд перевіряти вміст телефонів громадян. Перевірка документів або поверхневий огляд речей не надають права читати листування, переглядати фотографії чи історію браузера. Вимога розблокувати смартфон лише через спілкування з представниками ТЦК або правоохоронцями не має законних підстав.