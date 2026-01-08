Видео
Главная Мобилизация Продление бронирования — обязательно ли идти на комиссию

Продление бронирования — обязательно ли идти на комиссию

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 12:20
Бронирование от мобилизации - продлят ли бронь без ВЛК
Военно-врачебная комиссия. Фото: УНІАН

Военнообязанный гражданин, который имеет бронирование от мобилизации и планирует продолжить его, не должен самостоятельно идти на военно-врачебную комиссию. Но в определенной ситуации ему все же придется пройти ВВК.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Обязательность прохождения ВВК

Работники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право забронировать своих работников от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли продлить бронирование без военно-врачебной комиссии — или все же нужно идти на ВВК, как рекомендовали ему на работе.

"Прохождение ВВК является обязательным только в том случае, когда Вы получаете повестку или направление на медицинский осмотр от ТЦК", — заверил гражданина в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что для перебронирования проходить ВВК не нужно.

"Главное, чтобы Вы не находились в розыске ТЦК", — отметил Айвазян.

Повлияет ли ВВК на бронь

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, отметил, что ситуация неоднозначна.

"Юридически — ВВК не нужно проходить, но все зависит от позиции работодателя, который будет подавать Вас на перебронирование", — отметил Кирда.

Поэтому теоретически такому гражданину придется пройти военно-врачебную комиссию, но это не повлияет на процесс продления бронирования.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли выехать за границу без брони и отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, что в Министерстве экономики опровергли информацию, которая распространялась в СМИ о возможности мгновенной отмены бронирования для критически важных предприятий.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
