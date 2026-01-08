Бронирование от мобилизации - продлят ли бронь без ВЛК

Военно-врачебная комиссия. Фото: УНІАН

Военнообязанный гражданин, который имеет бронирование от мобилизации и планирует продолжить его, не должен самостоятельно идти на военно-врачебную комиссию. Но в определенной ситуации ему все же придется пройти ВВК.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Обязательность прохождения ВВК

Работники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право забронировать своих работников от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли продлить бронирование без военно-врачебной комиссии — или все же нужно идти на ВВК, как рекомендовали ему на работе.

"Прохождение ВВК является обязательным только в том случае, когда Вы получаете повестку или направление на медицинский осмотр от ТЦК", — заверил гражданина в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что для перебронирования проходить ВВК не нужно.

"Главное, чтобы Вы не находились в розыске ТЦК", — отметил Айвазян.

Повлияет ли ВВК на бронь

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, отметил, что ситуация неоднозначна.

"Юридически — ВВК не нужно проходить, но все зависит от позиции работодателя, который будет подавать Вас на перебронирование", — отметил Кирда.

Поэтому теоретически такому гражданину придется пройти военно-врачебную комиссию, но это не повлияет на процесс продления бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, что в Министерстве экономики опровергли информацию, которая распространялась в СМИ о возможности мгновенной отмены бронирования для критически важных предприятий.