Бронювання від мобілізації - чи продовжать бронь без ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаний громадянин, який має бронювання від мобілізації і планує продовжити його, не повинен самостійно іти на військово-лікарську комісію. Але у певній ситуації йому все ж доведеться пройти ВЛК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обов’язковість проходження ВЛК

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право забронювати своїх працівників від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна продовжити бронювання без військово-лікарської комісії — чи все ж потрібно іти на ВЛК, як рекомендували йому на роботі.

"Проходження ВЛК є обов'язковим тільки у тому разі, коли Ви отримуєте повістку або направлення на медичний огляд від ТЦК", — запевнив громадянина у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Юрист підкреслив, що для перебронювання проходити ВЛК не потрібно.

"Головне, аби Ви не перебували у розшуку ТЦК", — зазначив Айвазян.

Чи вплине ВЛК на бронь

Інший адвокат, В'ячеслав Кирда, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що ситуація є неоднозначною.

"Юридично — ВЛК не потрібно проходити, але все залежить від позиції роботодавця, який буде подавати Вас на перебронювання", — наголосив Кирда.

Тож теоретично такому громадянину доведеться пройти військово-лікарську комісію, але це не вплине на процес продовження бронювання.

