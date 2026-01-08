Відео
Головна Мобілізація Продовження бронювання — чи обов'язково іти на комісію

Продовження бронювання — чи обов'язково іти на комісію

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:20
Бронювання від мобілізації - чи продовжать бронь без ВЛК
Військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаний громадянин, який має бронювання від мобілізації і планує продовжити його, не повинен самостійно іти на військово-лікарську комісію. Але у певній ситуації йому все ж доведеться пройти ВЛК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Обов’язковість проходження ВЛК

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право забронювати своїх працівників від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна продовжити бронювання без військово-лікарської комісії — чи все ж потрібно іти на ВЛК, як рекомендували йому на роботі.

"Проходження ВЛК є обов'язковим тільки у тому разі, коли Ви отримуєте повістку або направлення на медичний огляд від ТЦК", — запевнив громадянина у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Юрист підкреслив, що для перебронювання проходити ВЛК не потрібно.

"Головне, аби Ви не перебували у розшуку ТЦК", — зазначив Айвазян.

Чи вплине ВЛК на бронь

Інший адвокат, В'ячеслав Кирда, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що ситуація є неоднозначною.

"Юридично — ВЛК не потрібно проходити, але все залежить від позиції роботодавця, який буде подавати Вас на перебронювання", — наголосив Кирда.

Тож теоретично такому громадянину доведеться пройти військово-лікарську комісію, але це не вплине на процес продовження бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна виїхати за кордон без броні та відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Міністерстві економіки спростували інформацію, яка поширювалася у ЗМІ про можливість миттєвого скасування бронювання для критично важливих підприємств.

мобілізація бронювання ВЛК військовозобов'язані роботодавці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
