Продление контракта с ВСУ: нормы во время войны не действуют

Украинские военнослужащие. Фото: Facebook ГШ ВСУ

Граждане Украины имеют право подписать контракт на военную службу в ВСУ. После окончания контракт на военную службу можно продлить. В мирное время существуют четкие сроки продления, но во время действия военного положения эти нормы временно не действуют.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Контрактная служба в ВСУ

Военная служба в Вооруженных силах Украины в нынешних условиях может происходить в двух разных форматах. Во-первых, это мобилизация военнообязанного населения, которая началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

Во-вторых, граждане имеют право подписать контракт на военную службу в ВСУ. Контракты эти могут подписывать как граждане Украины, так и иностранцы.

Сроки контрактов на военную службу могут быть разными, в зависимости от условий и особенностей службы. Кроме того, военнослужащие имеют право продлить контракт после того, как срок подойдет к концу.

Читайте также:

Продление контрактов во время войны

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, на какой срок он может продлить контракт с ВСУ. Военнослужащий отметил, что нынешний контракт, который подходит к концу, он подписал уже во время полномасштабной войны.

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на этот вопрос, отметил, что законодательство определяет четкие сроки контрактов. Для рядовых это минимум 3 года, для сержантов и старшин контракт можно продлить на срок от 3 до 5 лет, а для офицеров срок продления варьируется от 5 до 10 лет.

Впрочем, добавил Айвазян, во время действия военного положения эти нормы перестали действовать: "Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 1 до 10 лет. Но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли мобилизованный подписать контракт с тыловой частью после БОВП.

Если военнослужащий был мобилизован и проходит курс базовой военной подготовки, он теоретически может подписать контракт. При этом контракт может быть подписан и с тыловым подразделением. Но при этом существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что контрактная служба в ВСУ в 2026 году может происходить в двух возможных вариантах.

Военнослужащие, которые подписывают контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, могут выбирать один из вариантов контракта. Эта вариативность действует только в условиях военного положения.