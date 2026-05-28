Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Продление контракта с ВСУ: нормы во время войны не действуют

Продление контракта с ВСУ: нормы во время войны не действуют

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 14:16
Продление контракта с ВСУ: нормы во время войны не действуют
Украинские военнослужащие. Фото: Facebook ГШ ВСУ

Граждане Украины имеют право подписать контракт на военную службу в ВСУ. После окончания контракт на военную службу можно продлить. В мирное время существуют четкие сроки продления, но во время действия военного положения эти нормы временно не действуют.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Контрактная служба в ВСУ

Военная служба в Вооруженных силах Украины в нынешних условиях может происходить в двух разных форматах. Во-первых, это мобилизация военнообязанного населения, которая началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

Во-вторых, граждане имеют право подписать контракт на военную службу в ВСУ. Контракты эти могут подписывать как граждане Украины, так и иностранцы.

Сроки контрактов на военную службу могут быть разными, в зависимости от условий и особенностей службы. Кроме того, военнослужащие имеют право продлить контракт после того, как срок подойдет к концу.

Читайте также:

Продление контрактов во время войны

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, на какой срок он может продлить контракт с ВСУ. Военнослужащий отметил, что нынешний контракт, который подходит к концу, он подписал уже во время полномасштабной войны.

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на этот вопрос, отметил, что законодательство определяет четкие сроки контрактов. Для рядовых это минимум 3 года, для сержантов и старшин контракт можно продлить на срок от 3 до 5 лет, а для офицеров срок продления варьируется от 5 до 10 лет.

Впрочем, добавил Айвазян, во время действия военного положения эти нормы перестали действовать: "Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 1 до 10 лет. Но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли мобилизованный подписать контракт с тыловой частью после БОВП.

Если военнослужащий был мобилизован и проходит курс базовой военной подготовки, он теоретически может подписать контракт. При этом контракт может быть подписан и с тыловым подразделением. Но при этом существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что контрактная служба в ВСУ в 2026 году может происходить в двух возможных вариантах.

Военнослужащие, которые подписывают контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, могут выбирать один из вариантов контракта. Эта вариативность действует только в условиях военного положения.

военное положение контракт военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации