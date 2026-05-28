Продовження контракту із ЗСУ: норми під час війни не діють

Громадяни України мають право підписати контракт на військову службу в ЗСУ. Після закінчення контракт на військову службу можна продовжити. У мирний час існують чіткі строки продовження, але під час дії воєнного стану ці норми тимчасово не діють.

Контрактна служба в ЗСУ

Військова служба в Збройних силах України в нинішніх умовах може відбуватися у двох різних форматах. По-перше, це мобілізація військовозобов’язаного населення, яка почалася 24 лютого 2022 року і триває досі.

По-друге, громадяни мають право підписати контракт на військову службу в ЗСУ. Контракти ці можуть підписувати як громадяни України, так і іноземці.

Терміни контрактів на військову службу можуть бути різними, залежно від умов та особливостей служби. Крім того, військовослужбовці мають право продовжити контракт після того, як термін підійде до кінця.

Продовження контрактів під час війни

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, на який термін він може продовжити контракт із ЗСУ. Військовослужбовець відзначив, що нинішній контракт, який підходить до кінця, він підписав уже під час повномасштабної війни.

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на це питання, зазначив, що законодавство визначає чіткі строки контрактів. Для рядових це мінімум 3 роки, для сержантів та старшин контракт можна продовжити на строк від 3 до 5 років, а для офіцерів термін продовження варіюється від 5 до 10 років.

Втім, додав Айвазян, під час дії воєнного стану ці норми перестали діяти: "Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років. Але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі".

Якщо військовослужбовець був мобілізований і проходить курс базової військової підготовки, він теоретично може підписати контракт. При цьому контракт може бути підписаний і з тиловим підрозділом. Але при цьому існує низка нюансів, які необхідно врахувати.

Військовослужбовці, які підписують контракт на військову службу у Збройних силах України, можуть обирати один із варіантів контракту. Ця варіативність діє лише в умовах воєнного стану.