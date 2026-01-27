Видео
Главная Мобилизация Продлевается ли отсрочка для аспирантов через "Резерв+"

Продлевается ли отсрочка для аспирантов через "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 15:25
Отсрочка для аспирантов Резерв+ - когда продлевается
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Аспиранты имеют право на продление отсрочки от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования или ЦПАУ. Юристы объяснили, как происходит этот процесс.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Проблем с продлением отсрочки не должно возникнуть

Студенты и аспиранты отечественных высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который учится в аспирантуре.

Мужчина поинтересовался, может ли он продлить свою отсрочку на обучение без визита в ТЦК и ЦПАУ, с помощью мобильного приложения "Резерв +".

"Проблем с продлением отсрочки через "Резерв+" для аспирантов не возникнет", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как технически продолжится отсрочка

Юрист объяснил, как это должно произойти на практике.

"Если данные об обучении есть в ЕГЭБО, то последние подтянутся в Реестр автоматически", — отметил Айвазян.

Адвокат также объяснил, где надо искать подтверждение факта продления.

"Что касается даты нового срока действия отсрочки, то увидеть последнюю Вы сможете в расширенных данных "Резерв+", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право студенты на отсрочку, находясь в академотпуске.

Добавим, мы сообщали о том, кто из студентов потеряет отсрочку от мобилизации после изменений в законодательстве.

мобилизация отсрочка военнообязанные Аспирант Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
