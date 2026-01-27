Отсрочка для аспирантов Резерв+ - когда продлевается

Продлевается ли отсрочка для аспирантов через "Резерв+"
Аспиранты имеют право на продление отсрочки от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования или ЦПАУ. Юристы объяснили, как происходит этот процесс.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Проблем с продлением отсрочки не должно возникнуть
Студенты и аспиранты отечественных высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который учится в аспирантуре.
Мужчина поинтересовался, может ли он продлить свою отсрочку на обучение без визита в ТЦК и ЦПАУ, с помощью мобильного приложения "Резерв +".
"Проблем с продлением отсрочки через "Резерв+" для аспирантов не возникнет", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Как технически продолжится отсрочка
Юрист объяснил, как это должно произойти на практике.
"Если данные об обучении есть в ЕГЭБО, то последние подтянутся в Реестр автоматически", — отметил Айвазян.
Адвокат также объяснил, где надо искать подтверждение факта продления.
"Что касается даты нового срока действия отсрочки, то увидеть последнюю Вы сможете в расширенных данных "Резерв+", — подчеркнул Юрий Айвазян.
