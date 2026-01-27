Відстрочка для аспірантів Резерв+ - коли продовжується

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Аспіранти мають право на продовження відстрочки від мобілізації без візиту до територіального центру комплектування чи ЦНАПу. Юристи пояснили, як відбувається цей процес.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Проблем з продовженням відстрочки не має виникнути

Студенти і аспіранти вітчизняних вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який навчається у аспірантурі.

Чоловік поцікавився, чи може він продовжити свою відстрочку на навчання без візиту до ТЦК та ЦНАП, за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

"Проблем із продовженням відстрочки через "Резерв+" для аспірантів не виникне", — наголосив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як технічно продовжиться відстрочка

Юрист пояснив, як це має відбутися на практиці.

"Якщо дані про навчання є в ЄДЕБО, то останні підтягнуться до Реєстру автоматично", — зазначив Айвазян.

Адвокат також пояснив, де треба шукати підтвердження факту продовження.

"Щодо дати нового терміну дії відстрочки, то побачити останню Ви зможете у розширених даних "Резерв+", — підкреслив Юрій Айвазян.

