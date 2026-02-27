Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Программа "Контракт 18-24" — длительность подготовки

Программа "Контракт 18-24" — длительность подготовки

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 12:20
Подготовка по программе Контракт 18-24 - продолжительность подготовки
Подготовка военнослужащих в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

После подписания контракта по программе "Контракт 18-24" молодых военнослужащих в обязательном порядке должны подготовить к военной службе и боевым действиям. В Министерстве обороны объяснили, где и как долго проходит процесс подготовки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

Реклама
Читайте также:

Подготовка участников "Контракт 18-24"

Программа "Контракт 18-24" была запущена в Украине в 2025 году.

Согласно этой программе, в Вооруженные силы Украины должны присоединиться граждане в возрасте до 25 лет. Для этого им согласно условиям программы предложены улучшенные контракты.

Попасть в список участников программы "Контракт 18-24" непросто, для этого нужно пройти двухступенчатый отбор. После того, как гражданин подписывает контракт и переходит в статус военнослужащего, он попадает в учебный центр и проходит подготовку — только после этого он может участвовать, в частности, в боевых действиях.

В Министерстве обороны объяснили, как долго продлится подготовка участников программы "Контракт 18-24".

Как долго продолжается подготовка молодых воинов

Базовая подготовка молодых военнослужащих длится обычно полтора месяца, то есть 45 суток.

Существуют другие варианты подготовки. Это, в частности, профессиональная подготовка. Продолжительность профессиональной подготовки несколько меньше — 30 суток.

Кроме того, после того, как молодой военнослужащий попадает в воинскую часть, он проходит еще курс адаптации. Этот курс рассчитан на 14 суток.

После этого участник программы "Контракт 18-24" считается готовым для полноценной военной службы.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно присоединиться к ВСУ по программе "Контракт 18-24".

Варианты присоединения существуют различные, от подачи заявки на специальном сайте до использования приложения "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, как происходит процесс выплаты бонусного миллиона гривен участникам программы "Контракт 18-24".

Первая часть, в размере 200 тысяч гривен, выплачивается сразу, остальные деньги зачисляются на счет военнослужащего во время службы в ВСУ.

ВСУ контракт подготовка военнослужащие военная подготовка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации