Подготовка по программе Контракт 18-24 - продолжительность подготовки

После подписания контракта по программе "Контракт 18-24" молодых военнослужащих в обязательном порядке должны подготовить к военной службе и боевым действиям. В Министерстве обороны объяснили, где и как долго проходит процесс подготовки.

Подготовка участников "Контракт 18-24"

Программа "Контракт 18-24" была запущена в Украине в 2025 году.

Согласно этой программе, в Вооруженные силы Украины должны присоединиться граждане в возрасте до 25 лет. Для этого им согласно условиям программы предложены улучшенные контракты.

Попасть в список участников программы "Контракт 18-24" непросто, для этого нужно пройти двухступенчатый отбор. После того, как гражданин подписывает контракт и переходит в статус военнослужащего, он попадает в учебный центр и проходит подготовку — только после этого он может участвовать, в частности, в боевых действиях.

В Министерстве обороны объяснили, как долго продлится подготовка участников программы "Контракт 18-24".

Как долго продолжается подготовка молодых воинов

Базовая подготовка молодых военнослужащих длится обычно полтора месяца, то есть 45 суток.

Существуют другие варианты подготовки. Это, в частности, профессиональная подготовка. Продолжительность профессиональной подготовки несколько меньше — 30 суток.

Кроме того, после того, как молодой военнослужащий попадает в воинскую часть, он проходит еще курс адаптации. Этот курс рассчитан на 14 суток.

После этого участник программы "Контракт 18-24" считается готовым для полноценной военной службы.

