Підготовка контрактників - тривалість підготовки за Контрактом 18-24

Молоді військовослужбовці, які підписали контракт на службу в ЗСУ за умовами програми "Контракт 18-24", обов’язково проходять підготовку. Цей процес відбувається не тільки у навчальних центрах, а і у військових частинах, куди потрапляють військовослужбовці.

"Контракт 18-24", відбір і підготовка

Програма "Контракт 18-24" була запущена в Україні 2025 року.

Згідно із цією програмою, до Збройних сил України мають долучитися громадяни віком до 25 років. Для цього їм згідно із умовами програми запропоновані покращені контракти.

Потрапити до списку учасників програми "Контракт 18-24" непросто, для цього потрібно пройти двоступеневий відбір. Після того, як громадянин підписує контракт і переходить у статус військовослужбовця, він потрапляє до навчального центру і проходить підготовку — тільки після цього він може брати участь, зокрема, у бойових діях.

У Міністерстві оборони пояснили, як довго триватиме підготовка учасників програми "Контракт 18-24".

Тривалість підготовки молодих військових

Базова підготовка молодих військовослужбовців триває зазвичай півтора місяці, тобто 45 діб.

Існують інші варіанти підготовки. Це, зокрема, фахова підготовка. Тривалість фахової підготовки дещо менша — 30 діб.

Крім того, після того, як молодий військовослужбовець потрапляє до військової частини, він проходить ще курс адаптації. Цей курс розрахований на 14 діб.

Після цього учасник програми "Контракт 18-24" вважається готовим для повноцінної військової служби.

