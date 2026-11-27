Курсанты военной академии пишут диктанты. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине 94 университета открыли набор на нулевой курс подготовки к НМТ по государственной программе "Зимнее поступление" для военных, ветеранов и освобожденных из плена. Участникам предоставляют грант до 3000 грн в месяц, пособие с общежитием и выплаты на базовые нужды.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, передает Новини.LIVE.

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Гранты и условия подготовки

Подготовительное обучение будет длиться от 3 до 6 месяцев , а проходить его можно как очно, так и дистанционно. В этот период государство обеспечивает участникам финансовую поддержку. Им будут выплачивать грант в размере до 3000 грн ежемесячно, пособие по оплате проживания в общежитии и ежемесячную выплату на базовые нужды.

После завершения нулевого курса слушатели смогут получить дополнительные 15 баллов к конкурсному баллу. Такой бонус будет действовать при двух условиях , если: поступление происходит в тот же университет, где человек проходил подготовку, и на специальность, которая имеет особую поддержку государства.

Как присоединиться к программе и дедлайнам зачисления

Чтобы стать слушателем курса, достаточно выбрать нужный университет из списка участников программы и подать заявление. В то же время, для действующих военнослужащих действует обязательное дополнительное требование. Они перед участием в обучении обязательно должны получить согласие командования.

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Зачисление на нулевой курс производится до 1 декабря и/или до 1 марта — точная дата зависит от внутреннего графика конкретного заведения.

Новини.LIVE сообщали, что военные могут заранее указать в личном распоряжении, кто получит их деньги в случае гибели, плена или пропажи без вести, однако родственникам иногда трудно найти этот документ или подтвердить его наличие в части. Читайте, как обновить документы.

Также юристы объяснили, почему согласованный рапорт является лишь началом процедуры , ведь боец служит на старом месте, пока не сдаст должность и не выйдет приказ. Обычно на это дают 30 дней, но отпуска, лечения или командировки туда не считают, поэтому процесс часто затягивается на месяцы.