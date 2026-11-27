Курсанти військової академії пишуть диктант. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні 94 університети відкрили набір на нульовий курс підготовки до НМТ за державною програмою "Зимовий вступ" для військових, ветеранів і звільнених із полону. Учасникам надають грант до 3000 грн на місяць, допомогу з гуртожитком та виплати на базові потреби.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України, передає Новини.LIVE.

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Гранти та умови для підготовки

Підготовче навчання триватиме від 3 до 6 місяців, а проходити його можна як очно, так і дистанційно. На цей період держава забезпечує учасникам фінансову підтримку. Їм виплачуватимуть грант у розмірі до 3000 грн щомісяця, допомогу з оплатою проживання в гуртожитку та щомісячну виплату на базові потреби.

Після завершення нульового курсу слухачі зможуть отримати додаткові 15 балів до конкурсного бала. Такий бонус діятиме за двох умов, якщо: вступ відбувається до того самого університету, де людина проходила підготовку, і на спеціальність, яка має особливу підтримку держави.

Як долучитися до програми та дедлайни зарахування

Щоб стати слухачем курсу, достатньо обрати потрібний університет із переліку учасників програми та подати туди заяву. Водночас для чинних військовослужбовців діє обов'язкова додаткова вимога. Вони перед участю в навчанні обов'язково мають отримати згоду командування.

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Зарахування на нульовий курс проводять до 1 грудня та/або до 1 березня — точна дата залежить від внутрішнього графіка конкретного закладу.

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