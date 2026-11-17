Ведение документации в ТЦК. Фото: кадр из видео

Если сложилась такая ситуация, что военнослужащий пропал без вести на фронте, но часть занесла его в список дезертиров, то действовать нужно как можно быстрее. Из-за таких ошибок в документах семьи лишаются законных выплат. С ноября 2026 года государство запустило механизм обжалования ошибочных статусов.

Как родственникам добиться исправления статуса "пропавшего без вести" у пропавшего без вести, объяснили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Почему пропавших без вести заносят в СОЧ

На фронте события развиваются стремительно. Часто бывает так, что информация о текущей обстановке просто опаздывает. Боец может не вернуться с позиции, а связь с ним пропадает. Побратимы не всегда имеют время и возможность сразу доложить о деталях боя. Поэтому командиры сначала просто фиксируют факт отсутствия человека на службе.

Впоследствии могут появиться новые данные. Выясняется, что военный погиб, попал в плен или пропал без вести. Однако, если новые сведения теряются на этапах учета, человек так и остается в статусе "СОЧ".

Важно понимать ключевую деталь. Само по себе отсутствие бойца не делает его дезертиром. Эта запись в документах ещё не является приговором или автоматическим доказательством вины.

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Как отменить ошибочный статус "пропавшего без вести"

В ноябре 2026 года Минобороны заявило о совместной работе с Военным омбудсменом. Ведомства должны исправлять подтвержденные ошибки в отношении погибших, пленных и пропавших без вести, которых случайно занесли в СОЧ.

Но семьям не стоит ограничиваться телефонными разговорами. Устные жалобы не дают результата. Нужно действовать официально и собрать все документы. Понадобятся данные о военнослужащем, номер его части и подразделения, обстоятельства исчезновения и уведомления от ТЦК и СП. Также потребуется выписка из Реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

С этими документами следует обращаться в Минобороны. Письма принимает Главное управление по защите прав военнослужащих по электронной почте zpv@mod.gov.ua. В тексте необходимо объяснить обстоятельства исчезновения и попросить принять меры для исправления данных.

Если это не помогает, есть другой способ. Родственники могут подать жалобу в Офис военного омбудсмена по адресу skarha@milomb.gov.ua. Туда необходимо приложить информацию обо всех предыдущих обращениях и собранных справках. Однако после подачи жалобы статус не отменяется автоматически, поскольку специалисты должны тщательно проверить обстоятельства.

Когда родственники снова смогут получать выплаты

Родственникам обязательно нужно юридически оформить статус пропавшего без вести военнослужащего. Для этого семья пишет заявление о розыске в Национальную полицию. Далее данные человека попадают в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Полученная оттуда выписка дает близким право на законные гарантии.

Законодательство гарантирует, что за пропавшими без вести сохраняется их денежное обеспечение. Эти средства должны получать члены семьи. Но из-за ошибочной записи о СОЧ финансирование часто приостанавливают.

В таком случае родственникам следует обращаться напрямую в воинскую часть. Они должны подать письменное требование проверить основания для прекращения выплат. Ошибка в документах не должна лишать семью законных средств — это незаконно.

Новини.LIVE сообщали, что мобилизованный становится полноценным военнослужащим сразу после призыва, даже если он еще не прошел базовую подготовку, не получил специальность и не попал в боевое подразделение. Поэтому самовольное оставление части на любом этапе влечет за собой ответственность.

Тем, кто ушел в самовольное отсутствие, сразу замораживают выплату денежного довольствия. Для них начисления возобновят только после возвращения на службу, но деньги за время отсутствия не компенсируют. В то же время банковские карты или счета такого бойца автоматически не блокируют.

Отдельный случай — побег во время учений за рубежом. Если военный не возвращается в часть после зарубежных курсов, его объявляют во внутренний розыск, а в случае подтверждения дезертирства Украина может привлечь и Интерпол, что грозит реальным тюремным заключением.

При этом бойцов, добровольно вернувшихся из СОЧ или дезертирства, не отправляют на передовую сразу. Перед привлечением к боевым заданиям для них должны быть выполнены ряд обязательных процедур.