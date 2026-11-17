Ведення документів в ТЦК. Фото: кадр з відео

Якщо трапилась така ситуація, що військовий зник на фронті, але частина записала його у втікачі, то діяти треба якомога швидше. Через такі помилки в документах родини втрачають законні виплати. З листопада 2026 року держава запустила механізм оскарження хибних статусів.

Як рідним домогтися виправлення статусу СЗЧ у зниклого безвісти пояснили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Чому зниклих безвісти записують у СЗЧ

На фронті події розвиваються стрімко. Часто трапляється так, що інформація про поточну обстановку просто запізнюється. Боєць може не повернутися з позиції, а зв'язок із ним зникає. Побратими не завжди мають час і можливість одразу доповісти про деталі бою. Тому командири спочатку просто фіксують факт відсутності людини на службі.

Згодом можуть з'явитися нові дані. З'ясовується, що військовий загинув, потрапив у полон або зник безвісти. Проте, якщо нові відомості губляться на етапах обліку, людина так і залишається у статусі СЗЧ.

Важливо розуміти ключову деталь. Сама по собі відсутність бійця не робить його дезертиром. Цей запис у документах ще не є вироком чи автоматичним доказом вини.

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Як скасувати помилковий статус СЗЧ

У листопаді 2026 року Міноборони заявило про спільну роботу з Військовим омбудсманом. Відомства мають виправляти підтверджені помилки щодо загиблих, полонених та зниклих безвісти, яких випадково записали в СЗЧ.

Але родинам не варто обмежуватися телефонними розмовами. Усні скарги не працюють. Треба діяти офіційно і зібрати всі папери. Знадобляться дані про бійця, номер його частини та підрозділу, обставини зникнення і сповіщення від ТЦК та СП. Також потрібен витяг із Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

З цими документами слід звертатися до Міноборони. Листи приймає Головне управління захисту прав військовослужбовців на електронну пошту zpv@mod.gov.ua. У тексті треба пояснити обставини зникнення і попросити вжити заходів для виправлення даних.

Якщо це не допомагає, є інший шлях. Рідні можуть подати скаргу до Офісу Військового омбудсмана на адресу skarha@milomb.gov.ua. Туди треба додати інформацію про всі попередні звернення та зібрані довідки. Але після подачі скарги, статус не скасовується автоматично оскільки фахівці мають ретельно перевірити обставини.

Коли рідні знову зможуть отримати виплати

Близьким обов'язково треба юридично оформити статус зниклого військовослужбовця. Для цього родина пише заяву про розшук до Національної поліції. Далі дані людини потрапляють до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Отриманий звідти витяг дає близьким право на законні гарантії.

Законодавство гарантує, що за зниклими безвісти зберігається їхнє грошове забезпечення. Ці кошти мають отримувати члени сім'ї. Але через помилковий запис про СЗЧ фінансування часто зупиняють.

У такому разі рідним треба звертатися прямо до військової частини. Вони мають подати письмову вимогу перевірити підстави для припинення виплат. Помилка в документах не повинна позбавляти родину законних коштів — це незаконно.

Новини.LIVE повідомляли, що мобілізований стає повноцінним військовослужбовцем одразу після призову навіть якщо він ще не пройшов базову підготовку, не отримав спеціальність і не потрапив до бойового підрозділу. Через це самовільне залишення частини на будь-якому етапі тягне за собою відповідальність.

Тим, хто пішов у СЗЧ, одразу заморожують виплату грошового забезпечення. Для них нарахування відновлять лише після повернення на службу, але гроші за час відсутності не компенсують. Водночас банківські картки чи рахунки такому бійцю автоматично не блокують.

Окремий випадок — втеча під час навчань за кордоном. Якщо військовий не повертається до частини після закордонних курсів, його оголошують у внутрішній розшук, а в разі підтвердження дезертирства Україна може залучити й Інтерпол, що загрожує реальним ув’язненням.

При цьому бійців, які добровільно повернулися із СЗЧ або дезертирства, не відправляють на передову миттєво. Перед залученням до бойових завдань для них мають виконати низку обов’язкових процедур.