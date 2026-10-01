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Главная Мобилизация Пропажа без вести: какие выплаты может получить семья воина

Пропажа без вести: какие выплаты может получить семья воина

Ua ru
1 октября 2026 07:22
Какую помощь от государства могут получить родственники пропавшего без вести военнослужащего
Силуэты военнослужащих. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Родственники военнослужащего, пропавшего без вести, могут получить часть его денежного обеспечения и другие предусмотренные законом выплаты. Для этого необходимо подтвердить статус с помощью выписки из Единого реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом 23 сентября сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие выплаты может получить семья

"Приобретение статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах не прекращает социальную и правовую защиту ни самого военнослужащего, ни членов его семьи. За военнослужащим сохраняется его статус, денежное обеспечение и все причитающиеся ему гарантии", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

На основании выписки о статусе пропавшего без вести семья защитника Украины может оформить ряд выплат и социальных гарантий. В частности, речь идет о:

  • части денежного обеспечения военнослужащего;
  • пенсии в случае потери кормильца;
  • материальной помощи и других предусмотренных выплатах.

Родственники также имеют право получать информацию о розыске военнослужащего, а в некоторых случаях — управлять имуществом пропавшего.

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Розыск прекращается, когда военного находят, он возвращается из плена или же официально устанавливается, что он погиб.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что ветераны, демобилизованные военнослужащие и члены их семей могут воспользоваться сопровождением. Специалисты помогут быстрее получить ряд услуг и государственную поддержку. Речь идет даже о предоставлении психологической помощи.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что военным и ветеранам будут бесплатно корректировать рубцы и шрамы, оставшиеся после травм или ожогов. Программа будет действовать до конца текущего года. Чтобы воспользоваться ею, необходимо иметь направление.

выплаты семья материальная помощь пропавшие без вести военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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