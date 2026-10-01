Какую помощь от государства могут получить родственники пропавшего без вести военнослужащего

Силуэты военнослужащих. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Родственники военнослужащего, пропавшего без вести, могут получить часть его денежного обеспечения и другие предусмотренные законом выплаты. Для этого необходимо подтвердить статус с помощью выписки из Единого реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом 23 сентября сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие выплаты может получить семья

"Приобретение статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах не прекращает социальную и правовую защиту ни самого военнослужащего, ни членов его семьи. За военнослужащим сохраняется его статус, денежное обеспечение и все причитающиеся ему гарантии", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

На основании выписки о статусе пропавшего без вести семья защитника Украины может оформить ряд выплат и социальных гарантий. В частности, речь идет о:

части денежного обеспечения военнослужащего;

военнослужащего; пенсии в случае потери кормильца;

в случае потери кормильца; материальной помощи и других предусмотренных выплатах.

Родственники также имеют право получать информацию о розыске военнослужащего, а в некоторых случаях — управлять имуществом пропавшего.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что военным и ветеранам будут бесплатно корректировать рубцы и шрамы, оставшиеся после травм или ожогов. Программа будет действовать до конца текущего года. Чтобы воспользоваться ею, необходимо иметь направление.