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Головна Мобілізація Зникнення безвісти: які виплати може отримати родина воїна

Зникнення безвісти: які виплати може отримати родина воїна

Ua ru
1 жовтня 2026 07:22
Яку допомогу від держави можуть отримати родичі зниклого воїна
Силуети військовослужбовців. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Рідні військовослужбовця, який зник безвісти, можуть отримати частину його грошового забезпечення та інші передбачені законом виплати. Для цього потрібно підтвердити статус через витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин. 

Про це 23 вересня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Які виплати може отримати родина

"Набуття статусу зниклого безвісти за особливих обставин не припиняє соціальний і правовий захист ані самого військовослужбовця, ані членів його сім'ї. За військовослужбовцем зберігається його статус, грошове забезпечення й усі належні йому гарантії", — наголосили в оборонному відомстві.

На підставі витягу про статус зниклого безвісти родина захисника України може оформити низку виплат і соціальних гарантій. Зокрема, йдеться про:

  • частину грошового забезпечення військовослужбовця;
  • пенсію у разі втрати годувальника;
  • матеріальну допомогу та інші передбачені виплати.

Родичі також мають право отримувати інформацію про розшук військового, а в деяких випадках — управляти майном зниклого.

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Розшук припиняють, коли військового знаходять, він повертається з полону, або ж офіційно встановлюють, що він загинув.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що ветерани, демобілізовані військовослужбовці та члени їхніх родин можуть скористатися супроводом. Фахівці допоможуть швидше отримати низку послуг і державну підтримку. Йдеться навіть про надання психологічної допомоги.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що військовим і ветеранам безкоштовно коригуватимуть рубці та шрами, які залишилися після травм або опіків. Програма діятиме до кінця поточного року. Щоб нею скористатися, треба мати направлення.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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