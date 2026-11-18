Военнослужащий ВСУ собирает вещи. Фото иллюстративное: 24-я ОМБр

Новый закон о СОЧ может негативно сказаться на дисциплине в армии. Эксперты ГНЕУ раскритиковали законопроект, предлагающий заменить реальное освобождение от уголовной ответственности обычным прекращением производства по делу. Юристы считают, что из-за многочисленных лазеек в законе военные смогут манипулировать системой и фактически "отсиживать" войну дома в СОЧ без наказания.

Об этом говорится в разборе "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

Реклама

Что предлагает новый законопроект о СОЧ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16074, который должен упростить процедуру возвращения на службу военнослужащих, ушедших в СОЧ или ставших дезертирами. Документ предлагает кардинально изменить подход к наказанию, но Главное научно-экспертное управление (ГНЕУ)обнаружило в нем множество опасных юридических ловушек, которые могут разрушить военную дисциплину.

Сейчас решение об освобождении от уголовной ответственности за самовольное отсутствие принимает исключительно суд. Но согласно новому законопроекту предлагается иная схема: производство просто будут закрывать. На стадии расследования это будет делать прокурор, а позже — суд.

Юристы отмечают, что это грубое нарушение системности законов. Человек будет оставаться в статусе подозреваемого или обвиняемого, его деяние по-прежнему будет считаться преступлением, но дело закроют без законных на то оснований. Фактически военнослужащий даже не сможет опротестовать такое закрытие, чтобы доказать свою полную невиновность в суде, а это прямой удар по презумпции невиновности, как отмечают аналитики.

Читайте также:

Ловушка формулировки о первом СОЧ

В тексте документа указано, что дело может быть закрыто в отношении тех, кто «впервые совершил» самовольное отсутствие. Однако эксперты указывают на юридическую лазейку. Человек может сбегать из части несколько раз, но если предыдущие дела уже были закрыты по этому новому механизму, формально каждый новый случай снова будет считаться «первым».

То есть закон фактически позволяет военному уходить в самовольную отлучку неограниченное количество раз без каких-либо реальных последствий. Эксперты предупреждают, что это катастрофически повлияет на мотивацию тех, кто честно служит без ротаций на передовой.

Особое возмущение у экспертов вызывает норма, позволяющая дезертиру возвращаться не только в свою прежнюю бригаду, но и в любую другую часть. Эксперты ГНЕУ прямо заявляют, что это открывает путь к злоупотреблениям. Например, боец может сбежать из пехоты на фронте, а через несколько месяцев «добровольно» вернуться и по договоренности пойти служить в тыловое спецподразделение или правоохранительный орган.

Также в законе присутствует существенная путаница с терминами. Предлагается разрешить возвращаться на службу без какого-либо конечного срока, тогда как Уголовно-процессуальный кодекс позволяет закрывать такие дела только до окончания военного положения. Это может привести к тому, что дезертиры будут сидеть дома до самого окончания боевых действий, а затем массово начнут писать заявления о возвращении, чтобы избежать тюрьмы.

Что предлагает законопроект о социальных льготах и переходном периоде для бойцов в СОЧ

Законопроект предлагает автоматически возобновлять все выплаты, льготы и социальные гарантии после возвращения из СОЧ. Но юристы напоминают, что этот вопрос уже четко урегулирован другим законом, который строго прекращает любые льготы для дезертиров.

Кроме того, авторы документа забыли прописать переходные положения для тех военных, которые уже успели подать заявления о возвращении и получили согласие от командира, но их дела еще не дошли до суда. Если закон примут в нынешнем виде, эти люди могут лишиться шанса на прощение за самовольное отсутствие.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для военных, самовольно покинувших часть, действовала упрощенная схема возвращения, однако ее срок истек. Отныне восстановиться на службе можно только на общих основаниях.

Кроме того, приказом № 357 обновлен сам порядок зачисления в подразделения как для тех, кто вернулся из СОЧ, так и для вновь прибывших мобилизованных. Этот же документ устраняет расхождения в датах исключения из списков погибших воинов, благодаря чему их семьям будет проще оформить положенные государственные выплаты.