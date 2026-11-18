Військовослужбовець ЗСУ збирає речі. Фото ілюстративне: 24 ОМБр

Новий закон про СЗЧ може вдарити по дисципліні в армії. Експерти ГНЕУ розкритикували законопроєкт, який пропонує замінити реальне звільнення від кримінальної відповідальності на звичайне закриття провадження. Юристи вважають, що через численні лазівки у законі військові зможуть маніпулювати системою та фактично "відсижувати" війну вдома у СЗЧ без покарання.

Про це йдеться у розборі від "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Що пропонує новий законопроєкт про СЗЧ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16074, який має спростити процедуру повернення на службу військовослужбовців, що пішли в СЗЧ або стали дезертирами. Документ пропонує кардинально змінити підхід до покарання, але Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) виявило в ньому безліч небезпечних юридичних пасток, які можуть зруйнувати військову дисципліну.

Зараз рішення про звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ ухвалює виключно суд. Але за новим законопроєктом пропонується інша схема: провадження просто закриватимуть. На стадії розслідування це робитиме прокурор, а пізніше — суд.

Юристи зазначають, що це грубе порушення системності законів. Людина залишатиметься у статусі підозрюваного чи обвинуваченого, її діяння все ще вважатиметься злочином, але справу закриють без законних на те підстав. Фактично військовий навіть не зможе заперечити проти такого закриття, щоб довести свою повну невинуватість у суді, а це прямий удар по презумпції невинуватості, як зазначають аналітики.

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Пастка формулювання про перше СЗЧ

У тексті документа вказано, що закрити справу можуть щодо тих, хто "вперше вчинив" СЗЧ. Проте експерти вказують на юридичну лазівку. Людина може втікати з частини кілька разів, але якщо попередні справи вже були закриті за цим новим механізмом, формально кожен новий випадок знову вважатиметься "першим".

Тобто закон фактично дозволяє військовому йти в СЗЧ необмежену кількість разів без жодних реальних наслідків. Експерти попереджають, що це катастрофічно вплине на мотивацію тих, хто чесно служить без ротацій на передовій.

Окреме обурення в експертів викликає норма, яка дозволяє дезертиру повертатися не лише у свою стару бригаду, а в будь-яку іншу частину. Експерти ГНЕУ прямо кажуть, що це відкриває шлях до зловживань. Наприклад, боєць може втекти з піхоти на фронті, а через кілька місяців "добровільно" повернутися і за домовленістю піти служити у тиловий спецпідрозділ чи правоохоронний орган.

Також у законі є суттєва плутанина з термінами. Пропонується дозволити повертатися на службу без будь-якого кінцевого дедлайну, тоді як Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє закривати такі справи лише до кінця воєнного стану. Це може призвести до того, що дезертири сидітимуть вдома до самого закінчення бойових дій, а потім масово почнуть писати заяви на повернення, аби уникнути тюрми.

Що пропонує законопроєкт про соціальні пільги та перехідний період для бійців в СЗЧ

Законопроєкт пропонує автоматично поновлювати всі виплати, пільги та соціальні гарантії після повернення з СЗЧ. Але юристи нагадують, що це питання вже чітко врегульовано іншим законом, який суворо припиняє будь-які пільги для втікачів.

Крім того, автори документа забули прописати перехідні положення для тих військових, які вже встигли подати заяви на повернення і отримали згоду від командира, але їхні справи ще не дійшли до суду. Якщо закон ухвалять у нинішньому вигляді, ці люди можуть втратити свій шанс на прощення за СЗЧ.

Раніше Новини.LIVE інформували, що для військових, які самовільно залишили частину, діяла спрощена схема повернення, однак її термін вичерпався. Відтепер поновитися на службі можна лише на загальних підставах.

Крім того, за наказом № 357 оновили сам порядок зарахування до підрозділів як для тих, хто повернувся з СЗЧ, так і для новоприбулих мобілізованих. Цей же документ прибирає розбіжності в датах виключення зі списків загиблих воїнів, завдяки чому їхнім родинам буде простіше оформити належні державні виплати.