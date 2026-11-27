Военные стоят на блокпосту во время проверки документов. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

При проверке военно-учетных документов на блокпосту у мужчин могут возникнуть технические проблемы с приложением "Резерв+". Причиной может быть отсутствие интернета, неисправность смартфона или сбой в работе системы. Однако даже в таких обстоятельствах есть другие способы предъявить необходимый документ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

Реклама

Как сгенерировать военно-учетный документ

По информации ТЦК, электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Для проверки электронного документа используется QR-код, поэтому важно иметь к нему доступ даже при отсутствии интернета. Для этого в приложении "Резерв+" на главном экране нужно нажать на значок "+" и выбрать функцию "Скачать PDF". Сохраненный в памяти смартфона файл позволит предъявить документ, даже если приложение не откроется. Также в ТЦК советуют распечатать электронный военно-учетный документ или получить бумажный в территориальном центре комплектования.

Что делать на блокпосту

Если приложение "Резерв+" перестало работать непосредственно во время проверки, мужчине следует объяснить ситуацию тем, кто проверяет документы. Вместо приложения можно показать заранее сохраненный PDF-файл или бумажный военно-учетный документ. При наличии технической возможности сведения о военнообязанном могут проверить через реестр "Оберег". В случае сбоя не стоит сразу удалять и повторно устанавливать приложение. Сначала следует попробовать перезапустить его или проверить подключение к интернету.

Скриншот документа не подойдет

В ТЦК подчеркнули, что технический сбой в работе приложения не следует приравнивать к отсутствию военно-учетного документа. Однако обычный скриншот или фотография экрана не всегда могут заменить полноценный документ с QR-кодом. Именно поэтому перед поездкой мужчинам рекомендуют скачать документ в формате PDF, проверить, открывается ли он без интернета, и по возможности иметь при себе бумажный экземпляр.

Читайте также:

Также мы рассказывали, что распечатку военно-учетного документа из "Резерв+" не нужно заверять у нотариуса. Она имеет такую же юридическую силу, как и оригинал, а ее подлинность проверяют с помощью QR-кода. При печати документа важно следить за тем, чтобы код был четким, не имел повреждений и легко сканировался.

Ранее юристы объяснили, кто имеет право останавливать автомобили и проверять документы на мобильных блокпостах. Представители ТЦК могут вручать военнообязанным повестки непосредственно на таких контрольных пунктах. Однако самостоятельно задерживать граждан и принудительно доставлять их в военкоматы сотрудники ТЦК не имеют права.

Напомним, даже мужчины, получившие отсрочку от мобилизации, обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Адвокат Дарья Тарасенко пояснила, что бумажный документ может утратить силу, если указанная в нем информация не соответствует данным реестра "Оберег". В таком случае мужчина может оформить актуальный электронный документ через "Резерв+" или получить новый бумажный экземпляр в ТЦК.